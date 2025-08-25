un gigant al mobilierului se pregătește să intre în sibiu. încep lucrările!

Un nou brand internațional intră pe piața sibiană: XXXLutz, unul dintre cei mai mari retaileri de mobilier și decorațiuni din Europa, va deschide un magazin la Sibiu.
Noul spațiu comercial va fi construit anul viitor, în ultima fază de dezvoltare a Prima Shopping Center. Odată cu inaugurarea XXXLutz, suprafața totală a centrului va ajunge la 80.000 de metri pătrați.
Prima Shopping Center, dezvoltat de antreprenorii sibieni Klaus Reisenauer și Kurt Wagner, găzduiește deja branduri importante precum Hornbach, Jumbo, Lidl, Kaufland, KFC Drive și Burger King, atrăgând zilnic peste 35.000 de vizitatori.
Prin venirea XXXLutz, Sibiu își consolidează statutul de pol regional al marilor investiții în retail, aducând în oraș un brand cu expansiune puternică pe piața europeană.
