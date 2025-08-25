val de șoferi beți prinși la sibiu: urmăriri ca-n filme și accidente în lanț

În perioada 18–24 august 2025, polițiștii sibieni au desfășurat 30 de acțiuni punctuale și au intervenit la 259 de evenimente, dintre care 181 sesizate prin SNUAU 112.
Pe linie de poliție rutieră, au fost constatate 6 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 19 permise de conducere – dintre care 3 pentru conducerea sub influența alcoolului – și au fost retrase 34 de certificate de înmatriculare. Totodată, au fost aplicate 590 de sancțiuni contravenționale pentru abateri constatate în trafic.
Exemple semnificative:
-
22 august, Sibiu: un bărbat de 45 de ani, din Gura Râului, a fost oprit pe strada Șoseaua Sibiului. Testarea alcoolscopica a arătat 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost transportat la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice.
-
23 august, Hamba: un bărbat de 50 de ani, din Roșia, nu a oprit la semnalele polițiștilor pe strada Principală. A fost urmărit, imobilizat și testat cu alcoolscopul, rezultatul fiind 0,73 mg/l alcool pur.
-
24 august, Sibiu: un cetățean străin de 36 de ani a provocat un accident pe intersecția străzilor Țiglari și Record, după ce nu a acordat prioritate. Testarea alcoolscopica a arătat 0,77 mg/l alcool pur.
-
24 august, Avrig: un localnic de 50 de ani a fost oprit pe strada Samuel Brukenthal. Testul alcoolscop a indicat 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.
-
23 august, Ocna Sibiului: un tânăr de 27 de ani, din județul Gorj, a acroșat un autoturism parcat pe strada Mihai Viteazu. Testarea alcoolscop a indicat 0,93 mg/l alcool pur. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Cercetările sunt în continuare în desfășurare pentru stabilirea situațiilor de fapt și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
