val de șoferi beți prinși la sibiu: urmăriri ca-n filme și accidente în lanț

Pe linie de poliție rutieră, au fost constatate 6 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 19 permise de conducere – dintre care 3 pentru conducerea sub influența alcoolului – și au fost retrase 34 de certificate de înmatriculare. Totodată, au fost aplicate 590 de sancțiuni contravenționale pentru abateri constatate în trafic.

22 august, Sibiu: un bărbat de 45 de ani, din Gura Râului, a fost oprit pe strada Șoseaua Sibiului. Testarea alcoolscopica a arătat 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost transportat la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice.

23 august, Hamba: un bărbat de 50 de ani, din Roșia, nu a oprit la semnalele polițiștilor pe strada Principală. A fost urmărit, imobilizat și testat cu alcoolscopul, rezultatul fiind 0,73 mg/l alcool pur.

24 august, Sibiu: un cetățean străin de 36 de ani a provocat un accident pe intersecția străzilor Țiglari și Record, după ce nu a acordat prioritate. Testarea alcoolscopica a arătat 0,77 mg/l alcool pur.

24 august, Avrig: un localnic de 50 de ani a fost oprit pe strada Samuel Brukenthal. Testul alcoolscop a indicat 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.