vești importante pentru muncitorii turci de pe șantierul autostrăzii sibiu - făgăraș

Guvernul României va accelera procedurile de emitere a vizelor pentru angajații companiilor turcești care lucrează pe șantierele din țară, inclusiv pe Autostrada Sibiu–Făgăraș, a declarat premierul Ilie Bolojan în cadrul unei întâlniri oficiale cu ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloğlu, potrivit Arena Construcțiilor.

Bolojan a subliniat că România va aplica un tratament echitabil tuturor companiilor de infrastructură, indiferent de țara de proveniență, și a reafirmat angajamentul țării noastre de a fi un partener de încredere în reconstrucția Ucrainei, relatează ziarul bunaziuafagaras.ro.

Ministrul turc a evidențiat importanța cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii și a vorbit despre planurile comune pentru conectarea Autostrăzii Mării Negre la Coridorul Central, proiect care va consolida transportul și legăturile economice, logistice, turistice și culturale dintre România și Turcia.

„Pașii pentru conectarea Autostrăzii Mării Negre la Coridorul Central nu vor consolida doar coridoarele de transport, ci vor întări solidaritatea dintre cele două țări în comerț, logistică, turism și cultură”, a transmis Abdulkadir Uraloğlu.

Autostrada Sibiu–Făgăraș, realizată integral de o companie turcească, are o valoare estimată de aproape 7 miliarde de lei și o lungime de 68 km, plus un drum de legătură de 5 km la Lotul 4, împărțiți în patru loturi.