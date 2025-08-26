bac 2025: trei licee din județul sibiu, cu rată zero de promovare. colegiile lazăr, brukenthal și șaguna nu au nici un elev picat

La nivel național, rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată la sesiunea august 2025 a examenului național de Bacalaureat, după soluționarea contestațiilor, este de 31,9% (mai cu mare cu 3,5% față de procentul înregistrat înainte de soluționarea contestațiilor – 28,4%).

La nivelul județului Sibiu, după rezolvarea contestațiilor, 156 elevi (33,2% – mai mult cu 3,4% față de procentul de promovare înainte de depunerea contestațiilor – 29,8%) au obținut o medie de cel puțin 6, iar 314 elevi (66,8%) au obținut o medie sub nota 6, (din care 68 elevi au obținut medii între 5 – 5,98, media minimă de promovare fiind 6). La examenul de Bacalaureat, sesiunea august 2024 rata de promovare a fost de 32,4% (158 elevi), sesiunea august 2023 rata de promovare a fost de 35,4% (179 elevi), sesiunea august-septembrie 2022 rata de promovare a fost de 38,8% (188 elevi), sesiunea august-septembrie 2021 rata de promovare a fost de 32,9% (185 elevi), sesiunea august-septembrie 2020, rata de promovare a fost de 30,4% (164 elevi), iar în sesiunea august-septembrie 2019, rata de promovare a fost de 30,6% (173 elevi).

Numărul unităților de învățământ în care niciun elev nu a promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea august 2025, după rezolvarea contestațiilor, s-a redus la 3 – Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște, Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică și Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș), iar numărul unităților de învățământ cu procent de promovare de 100% a rămas același (3 – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu și Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu).

Centralizarea rezultatelor de la etapa de soluționare a contestațiilor este următoarea:

Disciplina Număr contestații Număr note mărite Număr note nemodificate Număr note micșorate Limba și literatura română (real) 44 25 3 16 Limba și literatura română (umanist) 16 10 0 6 Matematică (matematică-informatică) 2 0 0 2 Matematică (științele naturii) 1 1 0 0 Matematică (tehnologic) 51 29 2 20 Istorie 22 14 3 5 Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 7 3 2 2 Biologie vegetală și animală 35 17 3 15 Chimie anorganică 1 0 0 1 Chimie organică 1 0 1 0 Fizică (tehnologic) 1 0 0 1 Geografie 13 8 0 5 Informatică C++ 1 1 0 0 Logică, argumentare și comunicare 3 2 0 1 Psihologie 1 0 0 1 Sociologie 2 1 0 1 201 110 13 78

Unitățile de învățământ din județul Sibiu cu rata de promovare de cel puțin 50% a examenului de Bacalaureat, sesiunea august 2025, sunt următoarele:

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – 100%

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – 100%

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – 100%

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – 77,77% Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – 70,00% Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului – 60,00%

Liceul de Artă Sibiu – 60,00%

Liceul „August Treboniu Laurian” Agnita – 60,00%

Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – 55,55%

După ambele sesiuni ale examenului de Bacalaureat 2025 (iunie-iulie și august), județul Sibiu ocupă un merituos loc 6, cu o rată de promovare de 81,41%, după județele: Cluj (83,7%), Iași (82,7%), Bacău (82,5%), Brașov (82,4%) și Brăila (82,0%).