ce spun vecinii despre fetița de 13 ani care s-a sinucis pe oștirii. „era foarte liniștită, am ținut mult la ea” / video

Tragedia de pe strada Oștirii a șocat o întreagă comunitate. Vecinilor nu le vine să creadă ce s-a întâmplat cu fetița de 13 ani, care a decis să își pună capăt zilelor. Cu toții o descriu ca fiind o fată cuminte și liniștită.

O copilă de 13 ani s-a sinucis, în noaptea de 25 spre 26 august, în camera ei dintr-un apartament de pe strada Oștirii din Sibiu. Fetița a fost găsită de către mama ei, care a sunat la 112. Din nefericire, medicii veniți în sprijin nu au mai putut face nimic, întrucât fata nu mai avea semne vitale.

Vecinii sunt și ei în stare de șoc în urma celor întâmplate. Unii o știau doar din vedere pe fetiță, pe când alții vorbeau des cu ea. „Tocmai ce am văzut știrile și am rămas șocat. Eu o cunosc pe mama fetiței, pe ea direct nu, dar am mai văzut-o pe aici. Din ce am observat eu, prin bloc, era mai retrasă. Cu mama ei nu am discutat niciodată de copii, îi mai vedeam pe lângă bloc și erau foarte atenți cu copiii. Am rămas șocat. Părea mai retrasă, dar cam atât pot să zic”, a spus un vecin.

O altă vecină spune că fata era foarte respectuoasă. Uneori părea supărată, dar nimeni nu și-a pus o întrebare. „Locuiau într-un apartament lângă apartamentul meu cu trei fete. Erau într-o situație foarte bună. Le-a venit o bunică din Oltenia, că doamna este româncă și le făcea de toate. Mi-au spus că s-a înscris la școală și a început să învețe română, că ea vorbea engleză. Toată familia vorbea engleză. Tot timpul mă întâlneam cu ea și mă saluta. Nu știu să fi avut probleme, era o fată foarte liniștită. Dacă i s-o fi întâmplat ceva, nu știu. Câteodată o vedeam așa supărată, aici, pe bancă, dar niciodată nu am întrebat-o ce are. Îmi plăcea că vorbea românește, că uite ce bine a învățat. Le-am mai dus bomboane, are doua surori mai mici. Ea râdea, că era mai mare. Familia e de treabă. Mama ei are serviciu, tatăl ei la fel. Fiecare dintre fetițe era la grădiniță, la școală. Adevărat că n-am mai văzut-o de mult. Foarte tragic. Eu am ținut foarte mult la ele, nu m-am gândit la așa ceva. Am văzut-o că era mai reținută, mai stingheră, dar vorbea cu mama ei aici pe bancă”, a spus o vecină.

„O știam puțin, dar nu am avut tangențe, nu am discutat cu ea, ne salutam și atât. Regret ce s-a întâmplat, consider că toți tinerii ar trebui să ia aminte, să se gândească, că e foarte grav să te apuci să faci așa ceva. Cine știe ce a fost în capul ei, asta nu putem să știm niciunul dintre ei. Sunt prea multe tentații, având prieteni, cine știe ce le mai spun și ei și uitați ce necazuri pică pe părinți. O mai vedeam când veneam de la cumpărături, dar n-am avut tangențe. N-am auzit cuvinte rele despre ea”, mai spune altă vecină.

Sursele Ora de Sibiu spun că fetița mai avea două surori mai mici. Tatăl lor este din Libia, iar mama este româncă. Fetița vorbea deseori în limba engleză cu părinții, dar a reușit să învețe limba română într-un timp foarte scurt.