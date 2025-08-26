cel mai bun film românesc de la astra film festival 2022, acum la cinemateca

Cinemateca Astra Film prezintă în această săptămână un film emblematic: „Pocalul. Despre fii și fiice”, de Cătălina Tesar și Dana Bunescu, considerat cel mai bun documentar al Secțiunii România la Astra Film Festival, ediția din anul 2022.

Proiecția poate fi văzută joi, 28 august, de la ora 19:00, la Astra Film Cinema (Piața Mică 11). Accesul se va face începând cu ora 18:45. Biletele pot fi procurate la sala de cinema, în seara proiecției. Prețul unui bilet este de 10 lei. Cinemateca Astra Film este un program Astra Film / CNM Astra, realizat cu sprijinul CJ Sibiu.

Pentru realizarea filmului „Pocalul. Despre fii și fiice”, Cătălina Tesar a făcut o documentare minuțioasă, timp de 10 ani, a vieții cortorarilor dintr-un sat din județul Sibiu. A rezultat un film-eveniment, aplaudat în picioare atât la premiera sa, la Gala de deschidere a festivalului Astra Film, cât și la celelalte proiecții din festival, precum și la Gala de premiere, atunci când i-a fost decernat titlul de Cel mai bun film al Secțiunii România.

Motivația juriului: „pentru virtuozitatea stilistică, amploarea cercetării și profunzimea efortului antropologic; pentru realizarea unei punți de înțelegere între culturi, deschizând spre o lume care adeseori rămâne ferecată în spatele locurilor comune; pentru capacitatea de a crea o poveste dramatică și emoționantă despre familie și condiția femeii; pentru explorarea valorilor unei culturi prinse între modernitate și tradiție”.

Pocalul. Despre fii si fiice (2022, România, 85 min) – de Cătălina Tesar, Dana Bunescu