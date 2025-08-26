cristi chivu debutează cu victorie ca antrenor la inter

Cristian Chivu a intrat în istoria clubului Inter Milano odată cu debutul său ca antrenor în Serie A, conducând formația nerazzurra la o victorie clară, 5-0, în fața lui Torino, luni noapte. Prin acest succes, Chivu devine primul antrenor străin după Héctor Cúper, în 2002, care își începe mandatul pe banca lui Inter cu un triumf.

La finalul partidei disputate pe „Giuseppe Meazza”, Chivu a declarat pentru Gazzetta dello Sport: „Brava Inter, tot ce s-a întâmplat anul trecut este în spate. Am încercat să ne prezentăm la debut în cele mai bune condiții, iar jucătorii au arătat caracter și disponibilitate. De la prima zi au acceptat munca grea fără să se plângă”.

Revenirea sa la Milano a fost încărcată de emoții pentru fostul fundaș al lui Inter. „Să mă întorc la San Siro ca antrenor, acolo unde am scris istorie ca jucător, este o responsabilitate uriașă. Emoțiile sunt firești, dar privesc doar înainte”, a mai spus Chivu.

Această victorie le oferă fanilor nerazzurri speranța unui sezon promițător, iar Cristian Chivu și-a consolidat deja poziția ca antrenor de urmărit în Serie A.