„de la 68 de lei la 200 de lei!” – românii, năuciți de noile facturi la curent

Facturile de energie electrică aferente consumului din luna iulie și, parțial, din august 2025 au înregistrat creșteri semnificative față de perioadele anterioare, conform reprezentanților Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER). Creșterile sunt determinate de consumul ridicat în perioada caniculară, sistarea subvențiilor și majorarea TVA, relatează Mediafax.

„Este adevărat că facturile sunt mai mari față de cele obișnuite din ultimii ani. Încetarea subvenționării de către stat, consumul crescut cauzat de caniculă și majorarea TVA sunt cauzele directe ale acestei evoluții. Este important ca publicul să înțeleagă contextul complet al acestor schimbări”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.

Eliminarea subvențiilor și impactul asupra facturilor

Începând cu 1 iulie 2025, autoritățile au decis încetarea schemei de subvenționare a prețului energiei electrice, aplicată între noiembrie 2021 și iunie 2025 prin mecanismul de plafonare și compensare. Astfel, consumatorii casnici plătesc, începând cu luna iulie, prețul integral prevăzut în contractele comerciale cu furnizorii de energie.

„În perioada 2022 – 2023 și parțial în 2024, prețurile reale de furnizare ajunseseră la 2–3 lei/kWh, iar pentru clienții din regimul Furnizor de Ultimă Instanță (FUI) chiar la 4–5 lei/kWh. Prin măsurile de plafonare adoptate de autorități, consumatorii casnici plăteau prețuri subvenționate, de 0,68 lei, 0,80 lei sau maximum 1,30 lei/kWh. Diferența era acoperită de stat”, explică Urluescu.

Odată cu eliminarea acestei subvenții, întreaga valoare a facturii este suportată integral de consumatori, chiar dacă prețurile contractuale actuale sunt, în unele cazuri, mai mici decât în perioada de vârf 2022–2023.

Impactul asupra gospodăriilor și soluții

Pentru consumatorii vulnerabili, autoritățile au introdus un mecanism de sprijin prin OUG nr. 35/2025, care prevede un ajutor lunar de 50 lei pentru plata facturii la energie electrică. Conform estimărilor, aproximativ 1,3 milioane de gospodării ar putea beneficia de acest ajutor.

„Pentru cei cu un consum sub 100 kWh/lună, facturile s-au dublat sau chiar triplat, din cauza eliminării plafonării și a consumului mai mare pe fondul caniculei. Aproximativ 7 milioane de gospodării consumă lunar sub 200 kWh, ceea ce arată că impactul este larg răspândit”, a mai adăugat Urluescu.

AFEER recomandă consumatorilor să analizeze ofertele disponibile pe site-urile furnizorilor și pe pagina ANRE, să aleagă contracte potrivite profilului lor de consum și să reducă risipa prin utilizarea eficientă a energiei. Totodată, există furnizori care propun pachete avantajoase, inclusiv înlocuirea aparatelor electrocasnice cu unele moderne, cu consum redus.