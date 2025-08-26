detalii șocante despre cazul fetiței găsită spânzurată luni noapte pe strada oștirii / video foto

O tragedie fără margini a avut loc, în noaptea de luni spre marți, în municipiul Sibiu. O fetiță de 13 ani s-a spânzurat în camera ei într-un apartament de pe strada Oștirii.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 25 spre 26 august. Fetița, în vârstă de 13 ani, a fost găsită în dormitorul ei de către mama sa. Sursele Ora de Sibiu au oferit detalii șocante despre tragedie, ce vă pot afecta emoțional. Copila s-ar fi legat de pat și astfel s-ar fi spânzurat.

Autoritățile au fost alertate de mama fetiței. Echipajele medicale s-au deplasat la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Copila nu prezenta semne vitale, medicul fiind nevoit să declare decesul acesteia.

Ce spun vecinii. Era o fetiță retrasă

Zona este acum împânzită de criminaliști care fac cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Aceștia urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs teribilul eveniment.

Vecinii povestesc să fetița era mai mereu retrasă, însă nu părea să aibă probleme de natură emoțională. Ea mai are doi frați, fiind cea mai mare dintre copii. Fata era elevă la Școala 6 și era olimpică la limba engleză.

Alte surse au precizat, pentru Ora de Sibiu, că noaptea trecută fetița ar fi avut un conflict cu părinții. Copila ar fi vrut să se uite la desene animate pe telefon, iar ei i-ar fi interzis acest lucru. Câteva ore mai târziu, a fost găsită fără suflare.

