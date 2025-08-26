fetița care s-a sinucis luni noapte învăța la școala „nicolae iorga”. directoare: „era un copil foarte bun și silitor”

Fetița în vârstă de 13 ani, care s-a sinucis într-un apartament aflat într-un bloc pe strada Oștirii din Sibiu, era elevă la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”. Era un copil silitor, care nu a creat niciodată probleme, potrivit reprezentanților unității de învățământ.

Tragedia de pe Oștirii i-a șocat pe vecinii fetiței, dar și pe reprezentanții școlii unde era elevă. Copila învăța bine, participa la concursuri și se înțelegea bine cu colegii. Nu a creat niciodată probleme, toată lumea având doar cuvinte de laudă la adresa ei.

„Fetița învăța bine, era o elevă bună, silitoare, nu ne-a creat niciodată probleme. Era un copil foarte bun, dar tot ce v-aș spune eu despre performanțele ei școlare este nesemnificativ vizavi de tragedie”, spune Renet-Liliana Marin, directoarea Școlii 6.

La nivelul unității de învățământ au loc deseori activități cu elevii, organizate de consilierii școlari, care vin și vorbesc despre probleme de natură emoțională. Copiii găsesc sprijin aici și pot cere mereu ajutorul atunci când se simt copleșiți de emoții. „La noi în școală sunt doi profesori consilieri școlari care organizează cu regularitate activități foarte multe pe bază de control al emoțiilor, spre exemplu. Ne bucurăm și de sprijinul poliției, am avut reprezentanți ai Biroului Siguranță Școlară, care au participa la ore de dirigenție. Inclusiv la nivel primar s-au desfășurat astfel de activități. La nivelul școlii avem două acorduri, unul de consiliere colectivă, în baza căruia se susțin activități la clasă, iar altul de consiliere individuală, care este semnat de către părinții elevilor care doresc ca ai loc copii să participe la ședințe de consiliere”, a adăugat directoarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”.

