impactul cass: cele mai mari pensii din românia scad semnificativ

Cea mai mare pensie din România, care în luna iulie ajungea la 98.064 de lei net (aproximativ 19.600 de euro), a scăzut în august la 88.558 de lei net (17.700 de euro), ca urmare a impunerii contribuției la sănătate (CASS) de 10%, aplicată tuturor pensionarilor, potrivit datelor obținute de News.ro din surse guvernamentale.

Primele 10 pensii din România depășesc în continuare valoarea de 10.000 de euro lunar și toate sunt pensii contributive, obținute de persoane care au activat în domeniul bancar și al asigurărilor.

Astfel, a doua cea mai mare pensie a scăzut de la 85.367 de lei net (17.000 de euro) în iulie, la 77.130 de lei net (15.400 de euro) în august, iar a treia pensie de top a coborât de la 81.292 de lei (16.250 de euro) la 73.463 de lei (14.700 de euro). Ultima pensie din top 10 a scăzut cu peste 1.000 de euro, ajungând la 51.320 de lei net (10.260 de euro).

Conform legislației, primii 3.000 de lei din orice pensie nu se impozitează, iar începând cu 1 august s-a aplicat mai întâi CASS-ul pe suma brută, apoi impozitul de 10% pe restul sumei, rezultând noile valori nete.

Pensia medie în România este în prezent de 2.814 lei (aproximativ 560 de euro), iar numărul pensionarilor depășește 4,5 milioane.