incendiu puternic la șoroștin. o anexă a ars complet / foto

Un incendiu puternic a avut loc, marți, la o gospodărie din Șoroștin. O anexă a ars complet, iar acoperișul unei case a fost grav afectat.
Pompierii sibieni au intervenit de urgență în localitatea Soroștin pentru stingerea unui incendiu la o anexă gospodărească.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.
La sosirea forțelor incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească, fiind propagat și la acoperișul casei.
În urma incendiului a ars în totalitate o anexa de aproximativ de 30 mp și fânul depozitat în interiorul acesteia (aprox. 10 tone) și de asemenea, a fost afectat și acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 50 mp. Din nefericire în incendiul au murit un câine și două păsări.
Cauza probabilă de a incendiului este jocul copiilor cu focul în apropierea materialelor inflamabile.
