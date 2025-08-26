incendiu puternic la șoroștin. o anexă a ars complet / foto

Un incendiu puternic a avut loc, marți, la o gospodărie din Șoroștin. O anexă a ars complet, iar acoperișul unei case a fost grav afectat.

Pompierii sibieni au intervenit de urgență în localitatea Soroștin pentru stingerea unui incendiu la o anexă gospodărească.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.

La sosirea forțelor incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească, fiind propagat și la acoperișul casei.

În urma incendiului a ars în totalitate o anexa de aproximativ de 30 mp și fânul depozitat în interiorul acesteia (aprox. 10 tone) și de asemenea, a fost afectat și acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 50 mp. Din nefericire în incendiul au murit un câine și două păsări.

Cauza probabilă de a incendiului este jocul copiilor cu focul în apropierea materialelor inflamabile.