încep ședințele de repartizare a dascalilor pe posturi: calendar, informații importante și detalii necesare

Repartizarea cadrelor didactice pentru anul școlar 2025-2026.

În zilele de 26 și 27 august 2025 încep ședințele de repartizare pentru candidații care au obținut cel puțin media 7 la concursul național de titularizare 2025, dar și pentru profesorii titulari care se detașează la cerere prin concurs specific. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a punctajelor, conform Ordinului ministrului educației nr. 5.198/2025, care aprobă Procedura privind constituirea normelor didactice în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2025-2026, scrie Edupedu.ro.

Această etapă este primul pas concret din cadrul procedurii de încadrare a cadrelor didactice și precede comunicarea oficială a posturilor și catedrelor ocupate.

Ce este titularizarea

Titularizarea reprezintă angajarea pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Pentru a obține acest statut, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să obțină minimum nota 7 la examenul scris și la inspecția la clasă în profilul postului;

să respecte procedura de repartizare, însă această condiție nu garantează automat obținerea postului.

Potrivit procedurii, prioritate la repartizare au candidații care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2025-2026.

Calendarul ședințelor de repartizare

Conform ordinului, etapele principale sunt următoarele:

26-27 august 2025 – repartizarea candidaților cu media minimă 7 la concursul național 2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu prioritate pentru cei care au prelungire de contract. 27 august 2025 – repartizarea cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere, tot în ordine descrescătoare a punctajelor. 27 august 2025 – marcarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru candidații din programele recunoscute de Ministerul Educației și reactualizarea listei posturilor. 27-28 august 2025 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Procedura completă poate fi consultată aici: Ordin 5.198 – Procedura de încadrare profesori 2025-2026.

Noi norme didactice și creșterea orelor

O noutate importantă pentru anul școlar 2025-2026 este creșterea normei didactice, potrivit Legii nr. 141/2025, cunoscută ca „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023:

Învățământ primar: norma rămâne „un post pe clasă”, dar cu 2 ore obligatorii de pregătire remedială pe săptămână;

Gimnaziu, liceu, postliceal: norma crește la 20 de ore pe săptămână pentru profesorii cu cel puțin licență;

Excepții: profesorii cu grad didactic I sau profesor emerit, care desfășoară activitate de mentorat, au 18 ore pe săptămână;

Instruire practică și maiștri-instructori: norme de 26 de ore (licență) și 22 de ore (grad I cu mentorat);

Învățământ special: 18 ore pentru predare și terapii, 22 ore pentru educatori și maiștri-instructori;

Cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime și gradul I sau cu performanță educațională pot beneficia de reducere de 2 ore pe săptămână fără afectarea salariului.

Aceasta este prima creștere a normei didactice din 1995 încoace și vizează, pe perioada 2025-2026 – 2029-2030, și activități precum pregătirea pentru examene naționale, performanță educațională și învățare remedială.

Reacții și observații

Ministerul Educației nu a publicat o analiză detaliată a fundamentării noilor măsuri, iar studiul solicitat Institutului de Științe ale Educației a fost cenzurat, potrivit Edupedu.ro, sub pretextul unui peer review, deși contrazicea declarațiile ministrului Daniel David.

Aceasta etapă marchează un moment important pentru cadrele didactice din România, deoarece repartizarea începe oficial, iar noile norme didactice aduc schimbări semnificative în organizarea activității școlare pentru anul 2025-2026.