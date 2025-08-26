inter sibiu și-a prezentat oficial noul antrenor

Nou-promovată în Liga 3, Inter Sibiu l-a anunțat oficial pe noul antrenor, Călin Moldovan, care revine după 3 ani pe banca echipei.

Călin Moldovan a condus antrenamentele Interului încă de la reunire, dar a fost prezentat oficial abia marți, cu câteva zile înainte de startul Ligii 3. Noul principal face echipă pe banca tehnică cu Theo Bota și Marius Zăvoi.

Antrenorul are un palmares remarcabil, având la activ o promovare în Liga a II-a cu CSM Focșani, dar și un baraj de Liga a II-a câștigat cu FC Brașov în fața lui Poli Timișoara.

”Avem toate motivele să credem că el este cea mai fericită alegere pentru Inter Sibiu. Ne bucurăm să îl avem din nou alături pe Călin Moldovan, îi urăm succes și abia așteptăm să ne bucurăm împreună de momentele frumoase ale sezonului ce stă să înceapă” se arată în comunicatul oficial al clubului Inter Sibiu. Cum se cunoaște, nou-promovata va juca meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Municipal. Principalele transferuri ale verii sunt Țipac, Muntean (ambii de la SCM Zalău ), Toderean (CSM Satu Mare), Morozan (Republica Moldova), A Bîrsan (Mediaș), Olariu, Bârză, Veștemean (CSC Șelimbăr), Țichindelean (Hermannstadt). În probe este și un jucător din Coasta de Fildeș, Michell.