Un aliment aparent banal, cartoful, devine protagonistul unei inițiative culturale de amploare la Sibiu. Historic Cafés Route, în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal și cu sprijinul Arhivelor Naționale ale României, lansează programul „Istoria cartofului în Transilvania”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 14:00, în Palatul Brukenthal, și promite să readucă în atenția publicului o poveste mai puțin cunoscută a regiunii.

O rută culturală cu recunoaștere europeană

Historic Cafés Route este una dintre rutele culturale certificate de Consiliul Europei, dedicate conservării patrimoniului comun european. Cafenelele istorice incluse în acest traseu nu sunt doar simple spații de socializare, ci adevărate repere arhitecturale și culturale, locuri unde artiști, scriitori și intelectuali au modelat istoria modernă a continentului. În acest context, includerea unui program dedicat cartofului poate părea surprinzătoare, însă inițiatorii subliniază că legătura dintre patrimoniu, gastronomie și istorie locală este una naturală și firească.

Cartoful – soluție la crizele alimentare

Proiectul își are rădăcinile în documente istorice autentice din secolele XVIII–XIX, aflate în colecțiile Muzeului Brukenthal și ale Arhivelor Naționale. Acestea atestă deciziile autorităților de a încuraja înlocuirea culturilor de grâu cu plantații de cartofi, o strategie menită să combată foametea și să stabilizeze aprovizionarea cu alimente în epocă. Astfel, cartoful a trecut de la statutul de plantă exotică adusă din Europa de Vest la rolul de aliment de bază pentru comunitățile transilvănene.

Samuel von Brukenthal și primele culturi experimentale

Un moment definitoriu al acestei povești este legat de grădinile Palatului Brukenthal din Avrig. Acolo, guvernatorul Samuel von Brukenthal a introdus pentru prima dată, experimental, cultura cartofului în Europa de Sud-Est. Considerat un vizionar al agriculturii moderne, Brukenthal a înțeles potențialul acestei plante și a sprijinit aclimatizarea ei. Prin gestul său, Transilvania a fost conectată la rețelele europene de inovație agricolă, iar cartoful a devenit un pilon esențial al securității alimentare regionale.

De la documente istorice la experiențe culinare

Programul „Istoria cartofului în Transilvania” nu se rezumă la o simplă prezentare academică. Vizitatorii vor putea descoperi primele documente care au atestat introducerea culturii cartofului, vor participa la expoziții tematice și prezentări, dar și la degustări. Meniul include atât rețete tradiționale din Transilvania, cât și reinterpretări moderne inspirate din bucătării internaționale. Preparatele vor fi oferite de Pardon Café, membru al Historic Cafés Route din Sibiu, iar experiența va fi completată de selecții speciale de cafea, transformând evenimentul într-o veritabilă celebrare a gustului și a istoriei.

Cartoful ca simbol cultural și turistic

Organizatorii văd în acest program nu doar o ocazie de a redescoperi un aliment esențial, ci și un prilej de a transforma Sibiul și împrejurimile într-o destinație de toamnă pentru turiști. Festivaluri, expoziții și evenimente educaționale ar putea face din cartof un simbol cultural cu impact asupra turismului sustenabil. Povestea lui devine astfel o punte între documente de arhivă, tradiții gastronomice și identitatea europeană a regiunii.