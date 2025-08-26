lista noilor directori de școli din sibiu. conducere nouă la „goga” și „economic”

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu a întocmit lista cu noii directori de școli din județ. Câteva unități de învățământ din oraș au conducere nouă.
Aproape 90 de grădinițe, școli și licee din județul Sibiu nu mai aveau director și/sau director adjunct, astfel că Inspectoratul Școlar Județean a întocmit lista cu noile conduceri. Funcțiile de conducere au fost ocupate prin detașare în interesul învățământului.
Printre unitățile școlare cu funcțiile de conducere vacante s-au numărat 9 grădinițe din Sibiu, dar și școli de prestigiu.
Director nou la Colegiul „Goga”
Detașările pe funcțiile de conducere vacante, pentru noul an școlar 2025-2026, au fost aprobate în Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu. La Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu noul director este Alexandra-Maria Tischer, iar directori adjuncți sunt Carmen-Adina Oancea și Sebastian Dumitru Cârstea. La Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu noul director este Florentina Gruia.
Lista completă cu directorii detașați:
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 SIBIU – Director: Bruda Anca
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15 SIBIU – Director: Petrișan Alexandra -Doina
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 SIBIU – Director: Godan Andreea Brigitte
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26 SIBIU – Director: Igna Anca Maria
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 SIBIU -Director: Năstase Manuela – Ioana
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 SIBIU – Director: Popovici Paula Maria
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “CASUTA POVESTILOR” SIBIU – Director: Hanea Valeria Cristina
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 42 SIBIU – Director: Durdun Cristina – Emilia
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 43 SIBIU – Director: Lungu Simona
- SCOALA GIMNAZIALA NR 2 SIBIU – Director adjunct: Tatu Doina
- SCOALA GIMNAZIALA NR 4 SIBIU – Director: Maniu Gabriela Nicoleta
- SCOALA GIMNAZIALA “REGINA MARIA” SIBIU – Director: Savu Alexandra Manuela
- SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE IORGA” SIBIU – Director adjunct: Ene Bianca Silviana
- SCOALA GIMNAZIALA NR 8 SIBIU – Director adjunct: Băcișor Daniela
- SCOALA GIMNAZIALA NR 13 SIBIU – Director adjunct: Răstoacă Maria – Mădălina
- SCOALA GIMNAZIALA NR 18 SIBIU – Director adjunct: Olteanu Cecilia – Elena
- SCOALA GIMNAZIALA “I.L. CARAGIALE” SIBIU – Director adjunct: Clapa Ioana
- SCOALA GIMNAZIALA “REGELE FERDINAND” SIBIU – Director: Bîrză Gheorghe
- SCOALA GIMNAZIALA “REGELE FERDINAND” SIBIU – Director adjunct: Oniga Gabriela
- SCOALA GIMNAZIALA “RADU SELEJAN” SIBIU – Director adjunct: Boeriu Camelia Paraschiva
- COLEGIUL NATIONAL “OCTAVIAN GOGA” SIBIU – Director: Tischer Alexandra – Maria
- COLEGIUL NATIONAL “OCTAVIAN GOGA” SIBIU – Director adjunct: Oancea Carmen – Adina
- COLEGIUL NATIONAL “OCTAVIAN GOGA” SIBIU – Director adjunct: Cârstea Sebastian Dumitru
- COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “ANDREI ȘAGUNA” SIBIU – Director adjunct: Micu Andreea Nicoleta
- LICEUL DE ARTĂ SIBIU – Director: Dăncăneț Elena – Mona
- LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN NOICA” SIBIU – Director: Sasca Vasile Tiberiu
- LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN NOICA” SIBIU – Director adjunct: Milea Adina-Florina
- COLEGIUL ECONOMIC ” GEORGE BARIȚIU” SIBIU – DIRECTOR: Gruia Florentina
- COLEGIUL AGRICOL “DANIIL POPOVICI BARCIANU” SIBIU – Director: Popoviciu Mihaela Sabina
- LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE – ALIMENTARĂ ”TEREZIANUM” SIBIU Director adjunct: Pintican Valentina Mădălina
- LICEUL TEHNOLOGIC ”AVRAM IANCU” SIBIU – Director adjunct: Rotaru Florentina – Mădălina
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PINOCCHIO” MEDIAS – Director: Ionescu Maria
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. BATHORY” MEDIAȘ – Director: Pocan Ildiko
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MEDIAȘ – Director adjunct: Câmpean Ioan Marius
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CIREȘARII” MEDIAȘ – Director: Ruxandari Mihaela
- LICEUL TEORETIC “ROTH – OBERTH” MEDIAS – Director: Pântea Aura – Viviana
- LICEUL TEORETIC “ROTH – OBERTH” MEDIAS – Director adjunct: Ion Elena – Teodora
- LICEUL TEHNOLOGIC “MEDIENSIS” MEDIAŞ – Director adjunct: Cătană Daniela Rodica
- LICEUL TEHNOLOGIC ”AUTOMECANICA” MEDIAȘ – Director: Domșa Laura
- LICEUL TEHNOLOGIC ”AUTOMECANICA” MEDIAȘ – Director adjunct: Pop Maria – Emanuela
- SCOALA GIMNAZIALA “GEORG DANIEL TEUTSCH” AGNITA – Director adjunct: Crețu Ioan
- LICEUL TEORETIC ”GUSTAV GUNDISCH” CISNĂDIE – Director: Ciucă Olimpia – Vasilica
- LICEUL TEORETIC ”GUSTAV GUNDISCH” CISNĂDIE – Director adjunct: Piloiu Robert
44. LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE Director adjunct Weber Alexandru – Mircea
- LICEUL TEHNOLOGIC “N TECLU” COPSA MICĂ – Director adjunct: Doroga Irina Lăcrimioara
- LICEUL “TIMOTEI CIPARIU” DUMBRAVENI – Director adjunct: Leva Andreea – Silvana
- GRADINITA CU PP ”DUMBRAVA COPIILOR” DUMBRAVENI – Director: Dârloșan Ana Ramona
- LICEUL TEHNOLOGIC “ILIE MACELARIU” MIERCUREA SIBIULUI – Director adjunct: Vonica Alida – Sofia
- SCOALA GIMNAZIALA OCNA SIBIULUI – Director adjunct: Morar Vasile – Sebastian
- SCOALA GIMNAZIALA ALMA – Director: Boian Maria – Valentina
- SCOALA GIMNAZIALA APOLDU DE JOS – Director: Filip Ionuț Marian
- SCOALA GIMNAZIALA “V. C. PALTIN” ARPASU DE JOS – Director: Rogozea Gheorghe Ovidiu
53. SCOALA GIMNAZIALA BAZNA Director adjunct Căpâlnean Anca
- SCOALA GIMNAZIALA BRADENI – Director: Pascu Adrian
- SCOALA GIMNAZIALA BÂRGHIŞ – Director: Puian Sorina – Adriana
- SCOALA GIMNAZIALA BRUIU – Director: Cernea Mircea
- SCOALA GIMNAZIALA CHIRPAR – Director: Aldea Laurenția-Mihaela
- SCOALA GIMNAZIALA CIRTA – Director: Limbășan Camelia
- SCOALA GIMNAZIALA HOGHILAG – Director: Dănilă Roxana – Adriana
- SCOALA GIMNAZIALA LASLEA – Director: Rusu Nicoleta Daniela
- SCOALA GIMNAZIALA LASLEA – Director adjunct: Șerb Eugenia Cosmina
- SCOALA GIMNAZIALA LOAMNES – Director: Banciu Gheorghe
- SCOALA GIMNAZIALA “ILIE MICU” LUDOS – Director: Troancă Ioana
64. SCOALA GIMNAZIALA “LUCIAN BOLOGA” MARPOD – Director: Luca Elena – Doina
- SCOALA GIMNAZIALA MERGHINDEAL – Director: Andrei Anca – Florinela
- SCOALA GIMNAZIALA “CORNELIU PACURARIU” MICASASA – Director: Bugner Mihai
- SCOALA GIMNAZIALA PAUCA – Director: Dancu Dragomir
- SCOALA GIMNAZIALA PORUMBACU DE JOS – Director adjunct: Bordean Marian Nicolae
- SCOALA GIMNAZIALA RACOVITA – Director: Semeniuc Maria Cristina
- SCOALA GIMNAZIALA RÂU SADULUI – Director: Minea Cristina – Nicoleta
- SCOALA GIMNAZIALA SEICA MARE – Director: Popescu Nicolae Marius
- SCOALA GIMNAZIALA ROŞIA – Director: Țugulea Maria Daniela
- SCOALA GIMNAZIALA ROŞIA – Director adjunct: Toacse Sorin – Marian
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SELIMBAR – Director: Bozdoc Roxana
- SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZU” SELIMBAR – Director: Velțan Mihaela Camelia
- SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZU” SELIMBAR – Director adjunct: Vecerdea Daniela
- SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI ȘAGUNA” ȘURA MARE – Director adjunct: Kun Livia Maria
- SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI ȘAGUNA” ȘURA MICĂ – Director adjunct: Deaconu Teodora Corina
- LICEUL TEHNOLOGIC ”JOHANNES LEBEL” TĂLMACIU – Director adjunct: Buzurin Cecilia
- CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA TURNU ROSU – Director: Dudaș Nela
- CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA Nr.1 SIBIU – Director: Kondort Dan
- CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA Nr.1 SIBIU – Director adjunct: Beica Elena
- CLUBUL SPORTIV SCOLAR SIBIU – Director: Negru Petru Lucian
- CLUBUL SPORTIV SCOLAR SIBIU – Director adjunct: Andrei Cristina
- CLUBUL SPORTIV SCOLAR MEDIAS – Director: Popa Dan Ioan
