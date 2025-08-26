lista noilor directori de școli din sibiu. conducere nouă la „goga” și „economic”

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu a întocmit lista cu noii directori de școli din județ. Câteva unități de învățământ din oraș au conducere nouă. 

Aproape 90 de grădinițe, școli și licee din județul Sibiu nu mai aveau director și/sau director adjunct, astfel că Inspectoratul Școlar Județean a întocmit lista cu noile conduceri. Funcțiile de conducere au fost ocupate prin detașare în interesul învățământului. 

Printre unitățile școlare cu funcțiile de conducere vacante s-au numărat 9 grădinițe din Sibiu, dar și școli de prestigiu. 

Director nou la Colegiul „Goga”

Detașările pe funcțiile de conducere vacante, pentru noul an școlar 2025-2026, au fost aprobate în Consiliul de Administrație al ISJ Sibiu. La Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu noul director este Alexandra-Maria Tischer, iar directori adjuncți sunt Carmen-Adina Oancea și Sebastian Dumitru Cârstea. La Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu noul director este Florentina Gruia. 

Lista completă cu directorii detașați: 

  1. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 SIBIU – Director: Bruda Anca
  2. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 15 SIBIU – Director: Petrișan Alexandra -Doina
  3. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 SIBIU – Director: Godan Andreea Brigitte
  4. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26 SIBIU – Director: Igna Anca Maria
  5. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 SIBIU -Director: Năstase Manuela – Ioana
  6. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 SIBIU – Director: Popovici Paula Maria
  7. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “CASUTA POVESTILOR” SIBIU – Director: Hanea Valeria Cristina
  8. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 42 SIBIU – Director: Durdun Cristina – Emilia
  9. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 43 SIBIU – Director: Lungu Simona
  10. SCOALA GIMNAZIALA NR 2 SIBIU – Director adjunct: Tatu Doina
  11. SCOALA GIMNAZIALA NR 4 SIBIU – Director: Maniu Gabriela Nicoleta
  12. SCOALA GIMNAZIALA “REGINA MARIA” SIBIU – Director: Savu Alexandra Manuela 
  13. SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE IORGA” SIBIU – Director adjunct: Ene Bianca Silviana
  14. SCOALA GIMNAZIALA NR 8 SIBIU – Director adjunct: Băcișor Daniela
  15. SCOALA GIMNAZIALA NR 13 SIBIU – Director adjunct: Răstoacă Maria – Mădălina
  16. SCOALA GIMNAZIALA NR 18 SIBIU – Director adjunct: Olteanu Cecilia – Elena
  17. SCOALA GIMNAZIALA “I.L. CARAGIALE” SIBIU – Director adjunct: Clapa Ioana
  18. SCOALA GIMNAZIALA “REGELE FERDINAND” SIBIU – Director: Bîrză Gheorghe
  19. SCOALA GIMNAZIALA “REGELE FERDINAND” SIBIU – Director adjunct: Oniga Gabriela
  20. SCOALA GIMNAZIALA “RADU SELEJAN” SIBIU – Director adjunct: Boeriu Camelia Paraschiva
  21. COLEGIUL NATIONAL “OCTAVIAN GOGA” SIBIU – Director: Tischer Alexandra – Maria
  22. COLEGIUL NATIONAL “OCTAVIAN GOGA” SIBIU – Director adjunct: Oancea Carmen – Adina
  23. COLEGIUL NATIONAL “OCTAVIAN GOGA” SIBIU – Director adjunct: Cârstea Sebastian Dumitru
  24. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “ANDREI ȘAGUNA” SIBIU – Director adjunct: Micu Andreea Nicoleta
  25. LICEUL DE ARTĂ SIBIU – Director: Dăncăneț Elena – Mona
  26. LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN NOICA” SIBIU – Director: Sasca Vasile Tiberiu
  27. LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN NOICA” SIBIU – Director adjunct: Milea Adina-Florina
  28. COLEGIUL ECONOMIC ” GEORGE BARIȚIU” SIBIU – DIRECTOR: Gruia Florentina
  29. COLEGIUL AGRICOL “DANIIL POPOVICI BARCIANU” SIBIU – Director: Popoviciu Mihaela Sabina
  30. LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE – ALIMENTARĂ ”TEREZIANUM” SIBIU Director adjunct: Pintican Valentina Mădălina
  31. LICEUL TEHNOLOGIC ”AVRAM IANCU” SIBIU – Director adjunct: Rotaru Florentina – Mădălina
  32. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PINOCCHIO” MEDIAS – Director: Ionescu Maria
  33. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. BATHORY” MEDIAȘ – Director: Pocan Ildiko
  34. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MEDIAȘ – Director adjunct: Câmpean Ioan Marius
  35. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CIREȘARII” MEDIAȘ – Director: Ruxandari Mihaela
  36. LICEUL TEORETIC “ROTH – OBERTH” MEDIAS – Director: Pântea Aura – Viviana
  37. LICEUL TEORETIC “ROTH – OBERTH” MEDIAS – Director adjunct: Ion Elena – Teodora
  38. LICEUL TEHNOLOGIC “MEDIENSIS” MEDIAŞ – Director adjunct: Cătană Daniela Rodica
  39. LICEUL TEHNOLOGIC ”AUTOMECANICA” MEDIAȘ – Director: Domșa Laura
  40. LICEUL TEHNOLOGIC ”AUTOMECANICA” MEDIAȘ – Director adjunct: Pop Maria – Emanuela
  41. SCOALA GIMNAZIALA “GEORG DANIEL TEUTSCH” AGNITA – Director adjunct: Crețu Ioan
  42. LICEUL TEORETIC ”GUSTAV GUNDISCH” CISNĂDIE – Director: Ciucă Olimpia – Vasilica
  43. LICEUL TEORETIC ”GUSTAV GUNDISCH” CISNĂDIE – Director adjunct: Piloiu Robert

44. LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE Director adjunct Weber Alexandru – Mircea

  1. LICEUL TEHNOLOGIC “N TECLU” COPSA MICĂ – Director adjunct: Doroga Irina Lăcrimioara
  2. LICEUL “TIMOTEI CIPARIU” DUMBRAVENI – Director adjunct: Leva Andreea – Silvana
  3. GRADINITA CU PP ”DUMBRAVA COPIILOR” DUMBRAVENI – Director: Dârloșan Ana Ramona
  4. LICEUL TEHNOLOGIC “ILIE MACELARIU” MIERCUREA SIBIULUI – Director adjunct: Vonica Alida – Sofia
  5. SCOALA GIMNAZIALA OCNA SIBIULUI – Director adjunct: Morar Vasile – Sebastian
  6. SCOALA GIMNAZIALA ALMA – Director: Boian Maria – Valentina
  7. SCOALA GIMNAZIALA APOLDU DE JOS – Director: Filip Ionuț Marian
  8. SCOALA GIMNAZIALA “V. C. PALTIN” ARPASU DE JOS – Director: Rogozea Gheorghe Ovidiu

53. SCOALA GIMNAZIALA BAZNA Director adjunct Căpâlnean Anca

  1. SCOALA GIMNAZIALA BRADENI – Director: Pascu Adrian
  2. SCOALA GIMNAZIALA BÂRGHIŞ – Director: Puian Sorina – Adriana
  3. SCOALA GIMNAZIALA BRUIU – Director: Cernea Mircea
  4. SCOALA GIMNAZIALA CHIRPAR – Director: Aldea Laurenția-Mihaela
  5. SCOALA GIMNAZIALA CIRTA – Director: Limbășan Camelia
  6. SCOALA GIMNAZIALA HOGHILAG – Director: Dănilă Roxana – Adriana
  7. SCOALA GIMNAZIALA LASLEA – Director: Rusu Nicoleta Daniela
  8. SCOALA GIMNAZIALA LASLEA – Director adjunct: Șerb Eugenia Cosmina
  9. SCOALA GIMNAZIALA LOAMNES – Director: Banciu Gheorghe
  10. SCOALA GIMNAZIALA “ILIE MICU” LUDOS – Director: Troancă Ioana

64. SCOALA GIMNAZIALA “LUCIAN BOLOGA” MARPOD – Director: Luca Elena – Doina

  1. SCOALA GIMNAZIALA MERGHINDEAL – Director: Andrei Anca – Florinela
  2. SCOALA GIMNAZIALA “CORNELIU PACURARIU” MICASASA – Director: Bugner Mihai
  3. SCOALA GIMNAZIALA PAUCA – Director: Dancu Dragomir
  4. SCOALA GIMNAZIALA PORUMBACU DE JOS – Director adjunct: Bordean Marian Nicolae
  5. SCOALA GIMNAZIALA RACOVITA – Director: Semeniuc Maria Cristina
  6. SCOALA GIMNAZIALA RÂU SADULUI – Director: Minea Cristina – Nicoleta
  7. SCOALA GIMNAZIALA SEICA MARE – Director: Popescu Nicolae Marius
  8. SCOALA GIMNAZIALA ROŞIA – Director: Țugulea Maria Daniela
  9. SCOALA GIMNAZIALA ROŞIA – Director adjunct: Toacse Sorin – Marian
  10. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SELIMBAR – Director: Bozdoc Roxana
  11. SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZU” SELIMBAR – Director: Velțan Mihaela Camelia
  12. SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZU” SELIMBAR – Director adjunct: Vecerdea Daniela
  13. SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI ȘAGUNA” ȘURA MARE – Director adjunct: Kun Livia Maria
  14. SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI ȘAGUNA” ȘURA MICĂ – Director adjunct: Deaconu Teodora Corina
  15. LICEUL TEHNOLOGIC ”JOHANNES LEBEL” TĂLMACIU – Director adjunct: Buzurin Cecilia
  16. CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA TURNU ROSU – Director: Dudaș Nela
  17. CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA Nr.1 SIBIU – Director: Kondort Dan
  18. CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA Nr.1 SIBIU – Director adjunct: Beica Elena
  19. CLUBUL SPORTIV SCOLAR SIBIU – Director: Negru Petru Lucian
  20. CLUBUL SPORTIV SCOLAR SIBIU – Director adjunct: Andrei Cristina
  21. CLUBUL SPORTIV SCOLAR MEDIAS – Director: Popa Dan Ioan

