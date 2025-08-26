Primăria Municipiului Sibiu a finalizat lucrările de amenajare a unei noi parcări pe strada Siretului, în spatele blocurilor, pe terenul unde anterior existau construcții provizorii tip garaj.
După demolarea acestora și reamenajarea spațiului cu dale înierbate și alei de circulație, zona poate găzdui acum zeci de locuri de parcare, disponibile pentru toți locuitorii din cartier, nu doar pentru proprietarii foștilor garaje.
Aceasta se adaugă altor proiecte similare realizate în acest an în municipiu, printre care:
-
str. Constructorilor, la intersecție cu str. Doinei;
-
șoseaua Alba Iulia, în spatele blocului 35A;
-
str. Cuptorului.
Prin aceste investiții, Primăria Sibiu urmărește creșterea numărului de locuri de parcare în cartiere, eliberând domeniul public de construcțiile inestetice și oferind spații moderne și sigure pentru autoturismele locuitorilor.
Ultima oră
- Fetița care s-a sinucis luni noapte învăța la școala „Nicolae Iorga”. Directoare: „Era un copil foarte bun și silitor” 49 de minute ago
- Locuri de parcare noi, în mai multe zone de blocuri din cartierele Sibiului / foto o oră ago
- Ce spun vecinii despre fetița de 13 ani care s-a sinucis pe Oștirii. „Era foarte liniștită, am ținut mult la ea” / video o oră ago
- Încep ședințele de repartizare a dascalilor pe posturi: calendar, informații importante și detalii necesare 2 ore ago
- Detalii șocante despre cazul fetiței găsită spânzurată luni noapte pe strada Oștirii / video foto 3 ore ago