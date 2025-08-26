locuri de parcare noi, în mai multe zone de blocuri din cartierele sibiului / foto

Primăria Municipiului Sibiu a finalizat lucrările de amenajare a unei noi parcări pe strada Siretului, în spatele blocurilor, pe terenul unde anterior existau construcții provizorii tip garaj.

După demolarea acestora și reamenajarea spațiului cu dale înierbate și alei de circulație, zona poate găzdui acum zeci de locuri de parcare, disponibile pentru toți locuitorii din cartier, nu doar pentru proprietarii foștilor garaje.

Aceasta se adaugă altor proiecte similare realizate în acest an în municipiu, printre care:

str. Constructorilor, la intersecție cu str. Doinei;

șoseaua Alba Iulia, în spatele blocului 35A;

str. Cuptorului.

Prin aceste investiții, Primăria Sibiu urmărește creșterea numărului de locuri de parcare în cartiere, eliberând domeniul public de construcțiile inestetice și oferind spații moderne și sigure pentru autoturismele locuitorilor.