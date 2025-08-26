măldărășanu fericit după primul succes al lui fc hermannstadt. ”putea fi 4-0”

FC Hermannstadt a reușit luni prima victorie a sezonului din SuperLiga, 1-0 cu Farul Constanța și a urcat pe locul 11 în clasament.

Sibienii au jucat excelent în prima repriză cu marinarii, în care au marcat prin Albu și au ratat alte ocazii imense. Abia în finalul jocului, oaspeții au pus presiune la poarta lui Căbuz, ba chiar au introdus mingea în poartă, după un assist cu mâna a lui Iancu, văzut clar la reluările tv. Sibiul a suferit pe final, dar și-a atins scopul, cele trei puncte.

Marius Măldărășanu spune că scorul putea fi unul mai mare, dacă jucătorii săi fructificau ocaziile avute în prima repriză.

“Sunt bucuros, așteptam de mult această victorie. Este meritată, am avut multe ocazii. Puteam pierde două puncte, am avut de suferit. În minutul 40 putea fi 4-0! Am făcut un joc bun contra unei echipe cu jucători de calitate. Ne bucurăm pentru această victorie. Am pierdut meciuri, puncte, acum vine o victorie pentru care nu ne putem bucura prea mult. Peste 4 zile avem alt meci. Jucăm cu Dinamo, o echipă care joacă fotbal. În general, serile lungi fără înfrângeri ne-au dus sus” a spus Măldărășanu la flash-interviurile de la finalul meciului cu Farul.