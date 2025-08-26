ministrul economiei taie în carne vie: schimbări radicale la legea companiilor de stat

Ministrul Economiei, Marcel Miruță, a anunțat marți la Digi24 o serie de propuneri de modificare a legislației privind funcționarea și numirile în companiile de stat, menite să asigure un randament mai bun al acestora.

Printre principalele măsuri propuse se numără:

Anularea proceselor de selecție ilegale – Ministerul va avea posibilitatea de a invalida selecțiile de conducere efectuate ilegal în companiile de stat.

Extinderea criteriilor de performanță – Conducerea firmelor de stat va fi evaluată pe baza unor indicatori de performanță mai riguroși, pentru a se asigura responsabilitatea și eficiența managerială.

Reducerea numărului membrilor în consiliile de administrație – De la 5 la 3 membri, măsura fiind aplicată și pentru selecțiile în curs, pentru a crește eficiența decizională.

„Din punctul meu de vedere, nu există altă variantă ca aceste companii să meargă mai bine decât dacă se schimbă legea în baza căreia sunt astăzi împământeniți oamenii în funcție de conducere”, a declarat ministrul.

Miruță a precizat că aceste modificări vor ajuta la eliminarea practicilor ilegale și la creșterea performanței companiilor de stat, oferind în același timp un cadru mai clar pentru răspunderea managerilor.

Ministrul a subliniat că măsurile vor fi discutate în coaliție, iar decizia finală va fi luată prin consensul majorității. Proiectul se află în continuare în faza de propuneri și dezbateri.