petrecere incendiară la pulse.: unfazed, creatorul hitului mondial „a gira”, vine la sibiu! / video

Terasa Aria Rooftop din Sibiu devine, sâmbătă, 30 august, locul unde vara își ia rămas-bun așa cum merită – cu muzică vibrantă, atmosferă electrizantă și o petrecere „All White” care promite să rămână în memoria celor prezenți. Gazda serii este pulse., care încheie sezonul cu un eveniment spectaculos, avându-l în prim-plan pe DJ-ul și producătorul brazilian @unfazed.br.

Distracția marca pulse. începe la ora 22:00 și aduce pe rooftop-ul de la Aria un vibe internațional, perfect pentru o seară de vară târzie. Dress code-ul este alb, așa că participanții sunt invitați să intre în spiritul petrecerii și să celebreze sfârșitul sezonului cu stil și energie bună.

„O să fie un white party, așa vom și decora locația. DJ Unfazed vine pentru prima dată la Sibiu. Va exista și un line-up local, iar aceasta va fi ultima petrecere pulse. din vara aceasta. Petrecerea va avea loc outdoor, însă locația este acoperită. La ultima ediție am avut 750 de participanți, iar de această dată ne așteptăm la un număr cel puțin la fel de mare. Mesele sunt aproape complet rezervate”, a declarat un reprezentat al pulse.

DJ Unfazed, creatorul hit-ului „A Gira”, cunoscut pentru seturile sale hipnotice și influențele tech-house, vine pentru prima dată în Sibiu și promite un performance de neuitat. Line-up-ul va fi completat de artiști locali și rezidenți pulse., contribuind la o atmosferă care va ține publicul în mișcare până dimineață. Laztech, Roberto și Flore vor mixa, de asemenea, cele mai tari hit-uri ale verii.

Biletele sunt disponibile online pe Livetickets.ro, la prețul de 60 de lei, iar la intrare vor costa 80 de lei. După ora 00:00, accesul se va face pe baza unui bilet de 100 de lei. Pentru rezervări, cei interesați pot suna la numărul de telefon (+4)0727 663 867.