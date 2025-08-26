poliția sibiu: demnitatea și libertatea ta contează – cere ajutor dacă ești victimă a violenței în familie / video

Violența domestică, indiferent de forma pe care o îmbracă (verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală sau cibernetică ), nu are niciodată o justificare, nu poate fi privită ca o soluție, o pedeapsă sau o formă de control și nu poate fi acceptată sub nicio formă. Ea încalcă demnitatea, libertatea și drepturile fundamentale ale victimei și trebuie condamnată ferm.

Astfel, dacă sunteți victimă a violenței în familie:

depuneţi o sesizare scrisă la subunitatea de poliţie pe raza căreia domiciliaţi sau apelați 112, dacă sunteți în pericol iminent;

solicitați completarea unui formular de evaluare a riscului, care, în cazul în care este pozitiv, permite polițistului să emită un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului/agresorilor;

depuneţi cerere privind emiterea unui ordin de protecție la judecătoria de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa, însoţită de probe: sesizării depuse la poliţie, certificat medico-legal, nume martori, înscrisuri sau înregistrări;

dacă, până la emiterea ordinului de protecţie, vă simţiţi în pericol, cereţi sprijin ONG-urilor care oferă servicii sau adăposturi;

după emiterea ordinului de protecţie şi punerea lui în aplicare, semnalaţi orice încălcare a prevederilor lui la numărul de urgență 112 sau la sediul poliției;

trebuie să ştiţi că aveţi dreptul la punerea în aplicare de îndată a ordinului de protecţie şi dreptul de a fi protejaţi de încălcarea lui, nerespectarea prevederilor acestuia reprezentând infracţiunea de încălcare a hotărârii judecătoreşti;

aveți în vedere faptul că agresorul poate fi monitorizat printr-un sistem de supraveghere, respectiv brățară electronică.

Și nu uita: nu ești singur/ă și nu trebuie să treci prin asta în tăcere! Vorbește cu cei dragi, cere spijin și amintește-ți că ai dreptul la siguranță, la respect și la o viață trăită fără frică!

Mai multe informații despre cum te poți proteja, ca victimă a violenței în familie, se pot găsi aici:

https://sb.politiaromana.ro/ro/comunicate/ce-poti-face-daca-esti-victima-violentei-domestice