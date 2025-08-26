președintele trump de părere că mulți americani viseaza la un dictator in sua

Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit controverse luni, afirmând în cadrul unei conferințe de presă în Biroul Oval că „mulți americani ar dori să aibă un dictator”. Trump a subliniat, însă, că „nu-mi plac dictatorii” și că este „un om cu mult bun-simț și inteligent”.

În timpul conferinței de 80 de minute, care a abordat probleme de securitate și critici aduse oponenților săi politici, președintele republican a semnat un ordin executiv ce pedepsește cu până la un an de închisoare, fără eliberare anticipată, pe oricine arde drapelul american. Această măsură contravine unei decizii din 1989 a Curții Supreme, care consideră că arderea steagului intră sub protecția libertății de exprimare, relatează Mediafax.

Trump a mai anunțat intenția de a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul de Război” și a lansat atacuri dure la adresa unor lideri democrați, inclusiv Joe Biden, pe care l-a numit „idiot”, precum și a guvernatorilor JB Pritzker (Illinois), Gavin Newsom (California) și Wes Moore (Maryland).

Într-o altă parte a discursului său, președintele a avertizat că orașul Chicago ar putea fi următoarea țintă a operațiunilor militare interne, după Washington, și a criticat modul în care administrațiile democratice gestionează anumite fonduri federale.

De asemenea, Trump a făcut referire la probleme de mediu, menționând impactul crapului asiatic asupra ecosistemului Marilor Lacuri și costurile ridicate pentru controlul speciei invazive.

Într-un moment mai relaxat al conferinței, președintele a prezentat trofeul Cupei Mondiale, subliniind frumusețea și valoarea sa, făcând o glumă despre luxul ostentativ din Biroul Oval.