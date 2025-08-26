reforma anulării cumulului pensiei cu salariul, în pericol să mai fie aprobată

Proiectul Ministerului Muncii care prevedea interzicerea cumulării pensiei cu salariul în sectorul public nu va mai fi adoptat o dată cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că măsura se dovedește greu de aplicat și ar putea bloca sectoare esențiale precum educația și apărarea.

Potrivit proiectului pus recent în transparență publică, angajații de la stat care doreau să rămână în activitate ar fi trebuit să-și suspende pensia pe perioada angajării. Surse din cadrul Executivului au precizat că această măsură riscă să nu treacă testul Curții Constituționale și ar fi generat probleme serioase, în special în industria de apărare și în învățământ, unde mulți pensionari activează încă.

Ministrul Educației, Daniel David, a subliniat că este de partea sindicatelor și a explicat că este „fundamental” ca profesorii pensionari să rămână la catedră, în lipsa cadrelor didactice tinere. Acesta a discutat deja cu premierul Ilie Bolojan despre necesitatea păstrării dascălilor pensionari în sistem.

Premierul a vorbit încă din luna iulie despre reformă, considerând-o „inevitabilă”, dar a admis că este mai corect ca cei care deja beneficiază de pensie să plece din sistem în locul angajaților tineri. În prezent, aproximativ 10.000 de persoane din sectorul public cumulează pensia cu salariul.

Pentru moment, proiectul rămâne amânat, iar interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat nu va fi aplicată.