se schimbă complet fotbalul mic la sibiu: se înființează superliga cu doar 10 echipe

Primul eșalon județean, Superliga Sibiu sezonul 2025-2026 va avea la start 10 echipe, campioana și echipele retogradate urmând a fi decise în play-off și play-out.

Asociația Județeană Sibiu stabilise inițial o Superligă de 12 echipe, dar planurile i-au fost date peste cap, după ce niciuna din cele trei echipe care promovaseră nu a depus cerere de înscriere. Astfel, Păuca, Atel și Loamneș continuă la Liga 4, al doilea eșalon județean, deși obținuseră promovarea pe teren.

Din acest sezon, AJF Sibiu a stabilit și obligativitatea unei grupe de U 17 pentru echipele de Superligă. La acest capitol, AFC Miercurea Sibiului 2021 nu a făcut dovada că are grupă de U 17, astfel că a fost retrogradată la Liga 4. ”Este un proiect al nostru început din urmă cu câțiva ani la U 14, acum am ajuns la U 17, probabil că sezonul viitor vom impune U 19, pentru creșterea bazinului de jucători tineri” a declarat Ioan Duma, conducătorul AJF Sibiu.

Pe locul rămas liber a urcat CS Săliște 2012, singura formație care a jucat sezonul trecut la Liga 4 și și-a manifestat dorința să urce la Superligă., respectând condițiile cerute. De asemenea, Interstar Sibiu și Alma Sibiu, care au academii de juniori clasificate național au depus cerere și vor juca în Superligă, având obligativitatea de a folosi la fiecare meci minim 8 jucători sub 22 de ani.

Prin decizie de Comitet Executiv, AJF Sibiu a stabilit și modalitatea de desfășurare a Superligii. Astfel, cele 10 echipe vor juca sezon regular, tur-retur, adunând 18 etape. Primele patru clasate vor intra în play-off cu punctajul înjumătățit sau, unde e cazul, cu rontunjire de 0,5, exact ca la Superliga României, AJF dorind să dea atractivitate până în ultimele runde acestei ligi. Se va juca sistem tur-retur-tur, încă 9 runde. Prima clasată în play-off va fi campioană județeană și va juca barajul de promovare la Liga 3.

Locurile 5-10 vor intra în play-out, tot cu punctajul înjumătățit. Aici se va juca sistem tur-retur, încă 10 etape. Ultimele două clasate retrogradează direct, iar locurile 7 și 8 vor susține baraje de promovare/retrogradare cu locurile 3 și 4 din Liga 4.

Al doilea eșalon județean, Liga 4 va cuprinde o serie de 12 echipe și se va juca sistem normal, tur-retur, 11 etape. Primele două clasate promovează direct la Superliga, iar locurile 3 și 4 dau baraje de promovare/retrogadare cu locurile 7 și 8 din Superliga.

Ultimul eșalon județean, Liga 5 va avea două serii, cea a Sibiului cu 12 etape și cea a Mediașului cu 10 etape, unde se va juca sistem normal, tur-retur.