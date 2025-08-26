șofer iresponsabil: a oprit pe zebră și conducea cu permisul suspendat

Tânăr prins conducând fără permis pe trecerea de pietoni din Sibiu.

La data de 25 august 2025, în jurul orei 18:30, polițiștii rutieri din Sibiu au depistat un autoturism oprit pe trecerea de pietoni de la intersecția străzilor Nicolae Iorga cu Bulevardul Mihai Viteazu.

Verificările au arătat că autoturismul era condus de un sibian de 23 de ani, al cărui drept de a conduce autovehicule pe drumurile publice era suspendat.

Ca urmare a acestui incident, Secția de Poliție Urbană Sibiu a deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul cu permisul suspendat.

Polițiștii rutieri reamintesc că respectarea legislației rutiere este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.