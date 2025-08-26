tragedie la sibiu: fetiță de 13 ani găsită spânzurată în casă

O tragedie a avut loc marți dimineața (26 august) în municipiul Sibiu, pe strada Oștirii, unde o fată de 13 ani a fost găsită spânzurată în locuința sa. Apelul la 112 a fost făcut de mama victimei, care a alertat autoritățile.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, care au confirmat situația semnalată.

Polițiștii din cadrul I.P.J. Sibiu au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cazul a șocat comunitatea locală și este în atenția autorităților pentru clarificarea tuturor detaliilor legate de incident.