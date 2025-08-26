tragedie la sibiu: fetiță de 13 ani găsită spânzurată în casă

O tragedie a avut loc marți dimineața (26 august) în municipiul Sibiu, pe strada Oștirii, unde o fată de 13 ani a fost găsită spânzurată în locuința sa. Apelul la 112 a fost făcut de mama victimei, care a alertat autoritățile.
Citește și: Detalii sfâșietoare despre copila care s-a sinucis
La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, care au confirmat situația semnalată.
Polițiștii din cadrul I.P.J. Sibiu au deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
Cazul a șocat comunitatea locală și este în atenția autorităților pentru clarificarea tuturor detaliilor legate de incident.
Ultima oră
- Fetița care s-a sinucis luni noapte învăța la școala „Nicolae Iorga”. Directoare: „Era un copil foarte bun și silitor” o oră ago
- Locuri de parcare noi, în mai multe zone de blocuri din cartierele Sibiului / foto o oră ago
- Ce spun vecinii despre fetița de 13 ani care s-a sinucis pe Oștirii. „Era foarte liniștită, am ținut mult la ea” / video 2 ore ago
- Încep ședințele de repartizare a dascalilor pe posturi: calendar, informații importante și detalii necesare 2 ore ago
- Detalii șocante despre cazul fetiței găsită spânzurată luni noapte pe strada Oștirii / video foto 3 ore ago