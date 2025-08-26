tribunalul sibiu intră în blocaj: magistrații fac grevă și opresc soluționarea dosarelor

Judecătorii Tribunalului Sibiu au desfășurat marți, 26 august, Adunarea generală, convocată pentru a exprima un punct de vedere referitor la proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și pentru a stabili măsuri de protejare a statutului magistraților și a independenței justiției.

În urma dezbaterilor, Adunarea generală a hotărât:

Retragerea proiectului de lege – Judecătorii solicită ferm retragerea de urgență a proiectului privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților. Încetarea campaniei împotriva justiției – Reprezentanților puterii executive și legislative li se solicită să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează statul de drept și drepturile cetățenilor, garantate doar de o justiție independentă. Suspendarea soluționării cauzelor – Începând cu 27 august 2025 și până la retragerea proiectului de lege, judecătorii Tribunalului Sibiu vor suspenda soluționarea cauzelor, cu excepția următoarelor situații: Exercitarea funcției de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;

Cauze privind măsuri preventive, inclusiv în faza de cameră preliminară și faza de judecată;

Suspendarea executării actelor administrative;

Ordonanțe prezidențiale în materia minorilor și a familiei;

Ordine de protecție, plasamente în regim de urgență, încredințare pentru adopții și internări medicale nevoluntare. Continuitatea atribuțiilor administrative și formarea profesională – Judecătorii vor continua îndeplinirea atribuțiilor administrative, motivarea hotărârilor, verificarea și regularizarea cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale, în afara judecării cauzelor suspendate.

Motivele fundamentale ale hotărârii sunt detaliate în extrasul publicat pe Portalul Tribunalului Sibiu și pot fi consultate aici.

Tribunalul Sibiu subliniază că măsurile adoptate reprezintă un demers pentru protejarea independenței justiției și pentru apărarea drepturilor cetățenilor în contextul unui proiect legislativ considerat problematic de magistrați.