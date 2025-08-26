viață mai bună la dumbrăveni: parc nou și centru pentru vârstnicii din oraș

Consiliul Județean Sibiu propune, printr-un nou proiect de hotărâre, amenajarea unui centru destinat persoanelor vârstnice și a unui parc modern în orașul Dumbrăveni, în cadrul unui parteneriat cu Primăria orașului. Scopul principal este dezvoltarea infrastructurii sociale și de agrement, oferind astfel un cadru adecvat pentru activități recreative și servicii sociale de calitate.

Orașul Dumbrăveni va avea în curând un centru dedicat vârstnicilor și un parc nou amenajat, potrivit unui proiect de hotărâre supus aprobării Consiliului Județean. În acest sens, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Sibiu va pune la dispoziția Primăriei Dumbrăveni, gratuit, pentru o perioadă de 25 de ani, mai multe clădiri, precum și terenul de sport. Condiția impusă prin acordul de parteneriat este ca lucrările sau demersurile să înceapă în termen de maximum cinci ani.

Toate cheltuielile necesare pentru amenajarea spațiilor și a terenului vor fi suportate de către Primăria orașului Dumbrăveni, din bugetul local, dar și din alte surse de finanțare care pot fi atrase în acest scop.

Locuri de joacă pentru copii și spații verzi

Proiectul de amenajare a parcului prevede crearea mai multor zone distincte, menite să răspundă diverselor nevoi ale comunității, indiferent de vârstă sau preocupări. Astfel, vor fi amenajate zone de odihnă, zone dedicate mișcării și zone special destinate copiilor. Compoziția spațiului va fi dominată de vegetație variată, alcătuită din arbori, arbuști și flori.

Lucrările propuse includ terasamente, amenajarea unei fântâni arteziene, platforme delimitate de borduri, amplasarea de bănci clasice și coșuri pentru gunoi menajer, construirea unui pavilion cu masă și bănci, instalarea de cișmele cu apă potabilă și a unei toalete publice. În plus, vor fi amenajate spații verzi și locuri de joacă pentru copii, iar întreaga suprafață va beneficia de un sistem de irigare modern.