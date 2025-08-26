viața pacienților critici, prioritate la sibiu: investiții noi în pavilionul chirurgical de la spitalul județean

Pavilionul chirurgical al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu se va extinde printr-o investiție de peste 28 milioane lei. Se vor crea noi circuite în blocurile chirurgicale, astfel încât pacienții aflați în stare critică să fie tratați cât mai rapid.

La finalul lunii aprilie a acestui an, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul Solicitantului pentru un apel de proiecte ce vizează investiții în infrastructura spitalelor publice care tratează pacienți critici. În cadrul acestui apel, Spitalul Județean, împreună cu Consiliul Județean, urmează să depună spre finanțare proiectul „Extindere pavilion chirurgical în vederea gestionării pacientului critic (politraumă) și crearea de circuite noi în blocurile chirurgicale” în scopul dezvoltării structurilor care tratează și îngrijesc pacienții cu politraumă. Proiectul se află acum în faza de pregătire a documentelor necesare depunerii la finanțare.

„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de supraviețuire a pacienților politraumatizați prin scurtarea timpului de intervenție prin crearea unui flux eficient și specializat pentru gestionarea pacienților în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, se arată în raportul de specialitate. Astfel, în cadrul investiției vor fi amenajate un spațiu dedicat pacienților politraumatizați, adică o sală de evaluare rapidă și una de resuscitare, cât și o sală de operații hibrid, dedicată intervențiilor de urgență pentru pacienții critici. Se vor realiza și circuite separate pentru fluxurile de pacienți în funcție de gradul de urgență, cât și legături funcționale cu secțiile ATI, UPU și blocul operator existent.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 28.489.284,11 lei cu TVA, iar contribuția proprie a UAT Județul Sibiu este de 1.869.181,92 cu TVA, din care 543.267,40 lei cu TVA reprezintă cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, iar 1.325.914,52 lei cu TVA reprezintă contribuția la cheltuielile neeligibile.

Consilierii județeni vor aproba proiectul în ședința ordinară de joi, urmând ca el să fie depus spre finanțare până la data de 29 august.