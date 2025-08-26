viața unei femei din racovița, în pericol: polițiștii au emis ordin de protecție împotriva soțului

Bărbat din Racovița, vizat de ordin de protecție provizoriu după agresarea soției.

Polițiștii sibieni au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat de 42 de ani, din Racovița, după ce soția sa, în vârstă de 56 de ani, a sesizat că a fost agresată pe 22 august.

Agenții de la Poliția Orașului Avrig, în urma discuțiilor cu victima și aplicării formularului de evaluare a riscului, au constatat că există un pericol iminent pentru viața, integritatea fizică și libertatea femeii. Măsura de protecție provizorie a fost emisă pentru a-i asigura siguranța.

Cazul de violență domestică este atent monitorizat de autorități, iar polițiștii recomandă ca orice agresiune să fie raportată imediat pentru intervenția rapidă.