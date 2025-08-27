accident cumplit între sibiu și vâlcea: 7 victime, printre ele un copil în stare critică

Două mașini s-au ciocnit violent miercuri dimineața pe DN 7 în localitatea Bujoreni, județul Vâlcea. Șapte persoane au ajuns la spital, printre care un copil aflat în stop cardio-respirator.
Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, plus 3 ambulanțe SAJ.
Salvatorii au deconectat bateriile celor două autoturisme pentru a preveni incendiul.
Nu au existat persoane încarcerate.
Traficul pe acest drum național intens circulat a fost afectat.
Polițiștii cercetează cauzele accidentului.
Ultima oră
- Noi imagini cu cel mai spectaculos tronson al autostrăzii Sibiu – Pitești: se construiesc aproape 50 de viaducte / video 9 minute ago
- Lucrări nocturne la campusul ULBS de pe Dumbrăvii: vecinii, rugați să aibă răbdare 33 de minute ago
- Schimbare majoră în legea marțială: Kievul deschide granițele pentru tineri 46 de minute ago
- Restricții de trafic pe A1: lucrări de reparații între Sibiu și Deva o oră ago
- Blocurile-problemă de pe Tineretului dispar: chiriașii se mută în noile locuințe sociale din Mediaș / foto o oră ago