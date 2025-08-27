accident cumplit între sibiu și vâlcea: 7 victime, printre ele un copil în stare critică

Două mașini s-au ciocnit violent miercuri dimineața pe DN 7 în localitatea Bujoreni, județul Vâlcea. Șapte persoane au ajuns la spital, printre care un copil aflat în stop cardio-respirator.

Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, plus 3 ambulanțe SAJ.

Salvatorii au deconectat bateriile celor două autoturisme pentru a preveni incendiul.

Nu au existat persoane încarcerate.

Traficul pe acest drum național intens circulat a fost afectat.

Polițiștii cercetează cauzele accidentului.