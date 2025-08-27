apel la solidaritate: familia din șoroștin rămasă fără casă are nevoie de sprijin / foto

Un incendiu grav a mistuit casa și anexa unei gospodării din satul Șoroștin. În urma dezastrului, un bătrânel, două femei și doi copii gemeni au rămas fără un acoperiș deasupra capului și au nevoie urgentă de sprijin pentru a-și reconstrui locuința.

Incendiul a distrus aproximativ 80% din casă, iar anexa gospodăriei a fost complet cuprinsă de flăcări. În prezent, familia nu mai are un spațiu locuibil și este adăpostită temporar la rude din sat.

Daniela, nepoata proprietarului, povestește despre cum s-a petrecut incidentul. „Bunicul meu are 73 de ani, iar în casă locuiau și două femei în jur de 40 de ani, împreună cu doi copii gemeni. Din păcate, casa nu mai este locuibilă. S-au pierdut foarte multe, iar acum avem nevoie de orice ajutor: materiale de construcții, țiglă, ciment, mobilier, paturi, lați pentru acoperiș… Orice mic ajutor este binevenit”, a spus aceasta.

Cei care doresc să sprijine familia pot dona materiale de construcții (ciment, cărămizi, țiglă, scândură, etc.), mobilier sau obiecte necesare unei locuințe sau direct bani, în contul:

Numele deținătorului: Pelger Daniela

IBAN: RO95BTRLRONCRT0T19591401

Pentru mai multe detalii, o puteți contacta pe Daniela, nepoata proprietarului, la numărul de telefon: 0741 546 784.

