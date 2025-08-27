autoturism distrus de un incendiu pe un drum forestier: pompierii au intervenit de urgență / foto, video

Pompierii militari sibieni au intervenit de urgență, marți, pe un drum forestier din localitatea Arpașu de Sus, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. În momentul sosirii forțelor de intervenție, flăcările se manifestau generalizat la întreaga mașină.
Potrivit ISU Sibiu, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric la compartimentul motor. Autoturismul a ars în totalitate.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
