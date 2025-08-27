aventura lui mihai, sibianul care a strâns o gașcă de motocicliști și a dus-o pe drumuri uitate din primul război mondial / foto

Totul a început în ianuarie, cu un vis pe care sibianul Mihai Ciufudean l-a purtat cu el de mai bine de doi ani: să parcurgă pe motocicletă drumul dintre Sibiu și Orșova, majoritar offroad, cu o bucată bună inspirată din vechiul traseu TET – Trans Euro Trail. Deși ruta românească a TET-ului a fost între timp dezactivată, deoarece trecea pe proprietăți private, o parte din ea îi rămăsese în minte.

Sibianul Mihai Ciufudean a parcurs alături de o mână de oameni un traseu spectaculos care leagă Sibiul de Orșova, majoritar enduro. După ce în ultimii doi ani a amânat experiența din cauza lipsei de timp liber, anul acesta a pornit la drum alături de alți patru motocicliști care împărtășesc aceeași pasiune pentru adrenalină.

„În ianuarie mi-am spus că anul acesta o fac, fără scuze. Voiam de mai bine de doi ani să parcurg traseul dintre Sibiu și Orșova, cât mai mult offroad, o tură cu adevărat memorabilă. Așa că am pus totul cap la cap și m-am urcat pe motor”, povestește Mihai.

Așa începe povestea lui Mihai, sibian pasionat de „moto adventure”, programator de meserie și inițiatorul unei ture moto care a adunat cinci oameni din colțuri diferite ale țării, pentru un traseu de peste 600 km pe drumuri de munte, prin păduri, văi și dealuri cu aer de Grecia.

„O parte din traseu e inspirată din Trans Euro Trail – TET. Traseul oficial din România a fost dezactivat între timp, pentru că trecea pe proprietăți private. Dar știam de el, îl studiasem și-mi rămăsese în minte. L-am adaptat și am pus cap la cap tot ce voiam să includ”, explică sibianul.

Cu experiență în mersul pe motocicletă, dar abia de anul trecut certificat pe enduro, Mihai nu s-a lăsat intimidat de provocări. A creat traseul, a generat track-ul GPS și, evident, și-a folosit abilitățile de web developer pentru a construi „un landing page”. „Am zis: dacă se strânge o gașcă, super. Dacă nu… plec singur. Doar că n-am rămas singur”, spune sibianul.

O mână de oameni și o idee bună

După ce a postat tura în câteva grupuri de moto adventure și a vorbit și cu câțiva prieteni, au început să curgă mesajele. În cele din urmă s-au strâns cinci motocicliști: trei din Sibiu, unul din București și unul din Giurgiu. Nici nu se cunoșteau toți, dar aveau ceva în comun – dragostea pentru aventură. Astfel, alături de sibian, Sergiu, Teo, Mihai și Ciprian au pornit la drum spre Orșova.

„Să te urci pe motor cu niște aproape necunoscuți și să cobori după câteva sute de kilometri ca și cum ai fost cu gașca din liceu… e ceva. Ne-am legat instant”, povestește Mihai.

Două zile, multe amintiri

Traseul a fost împărțit în două zile, cu o noapte petrecută la cort în Polovragi. Drumul a inclus porțiuni din vechea „Strategica”, un drum de creastă construit de nemți în Primul Război Mondial, azi transformat într-un paradis al pasionaților de offroad. „Strategica e partea mea preferată. Drumul acela prin golul alpin, paralel cu râul Vidraru, spre Voineasa… e liniște, e natură, e tot ce vrei și ai și adrenalină cât cuprinde”, povestește Mihai.

După Câmpul lui Neag, înainte de Izvoarele Cernei, au descoperit un punct de belvedere spectaculos, iar aproape de Orșova, prin zona Gorneț și turbinele eoliene, traseul a devenit aproape cinematic. „Erau momente în care urcam pe culme și apoi coboram brusc în vale. Fix ca-n Grecia. Aveai senzația că ești într-un peisaj mediteranean. Ne lipseau doar bolovanii și mirosul de gyros”, a explicat acesta.

Provocările n-au lipsit

Când mergi în offroad, nimic nu e garantat. Așa că au fost și momente tensionate: un portofel pierdut (și recuperat cu banii împrăștiați pe drum), șuruburi de la cască desprinse, mâncare uitată pe drum, o geantă deschisă din neatenție. „E parte din farmec. Niciun drum nu e perfect și nici nu trebuie să fie”, spune motociclistul.

Mihai atrage atenția totuși că traseul nu e pentru oricine: ai nevoie de ceva experiență, o motocicletă potrivită de adventure și cauciucuri care să facă față noroiului. În special pe porțiunea dintre izvoarele Cernei și Baia de Aramă, ploaia te poate bloca dacă nu ești pregătit.