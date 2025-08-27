blocurile-problemă de pe tineretului dispar: chiriașii se mută în noile locuințe sociale din mediaș / foto

Primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, împreună cu reprezentanții constructorilor și echipele de proiect din cadrul primăriei au efectuat ieri, 26 august 2025, recepția lucrărilor din cadrul proiectului „Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă, strada Baia de Nisip“, în valoare de 40.243.554,66 lei cu TVA.

S-au construit 8 blocuri de locuințe din care 4 blocuri de tip A cu regim de înălțime P+3 având 48 apartamente din care 16 cu o cameră, 16 cu 2 camere, 16 cu 3 camere și 4 blocuri de tip B cu regim de înălțime P+3 având 32 apartamente din care 16 cu 2 camere iar 16 cu 3 camere. Blocurile situate pe str. Baia de Nisip au fost racordate la rețelele de utilități aflate în zonă: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale.

Prin intermediul acestui proiect s-au realizat și spații de joacă și a fost amenajat spațiul verde adiacent acestuia pe o suprafață totală de 490 mp. Acest spațiu este format dintr-o zonă dotată cu echipamente de joacă pentru copii, aparate de fitness, masă de ping-pong, un spațiu cu grătar de exterior și mese de picnic. De asemenea, zona verde este dotată cu mobilier specific – bănci, coșuri de gunoi.

„După mulți ani de muncă, am ajuns astăzi la momentul recepției locuințelor sociale de pe str. Baia de Nisip. Este un proiect greu, pe care ni l-am asumat la recomandarea medieșenilor care locuiesc în zona celor două blocuri de pe strada Tineretului. Așa cum am promis în urmă cu câțiva ani, cele două blocuri care au devenit adevărate focare de infecție vor fi demolate până la finalul acestui an, iar parte din medieșenii care locuiesc acolo vor fi mutați aici. Sigur că, în momentul în care se vor muta în aceste blocuri civilizate, vor semna toți un angajament, vor lua act de regulamentul pe care l-am aprobat în Consiliul Local și vor trebui să respecte toate regulile pe care le-am impus“, de declarat Primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.