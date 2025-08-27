cresc taxele pentru adopția la distanță a câinilor din adăpostul public din sibiu

Oamenii cu suflet mare le pot face un bine câinilor aflați în adăpostul public al Sibiului aflat pe Dealul Gușteriței. Cei care nu au posibilitatea să adopte și să ia animăluțul acasă, își pot asuma responsabilitatea de la distanță și să plătească costurile de întreținere.

Adăpostul construit și gestionat de municipalitate pe Dealul Gușteriței are o capacitate maximă de 250 de locuri. Aici ajung, periodic, câini fără stăpân. Unii au șansa să fie adoptați, în timp ce alții, mai puțin norocoși, nu își găsesc niciodată o familie. Cei care nu au posibilitatea să adopte și să ia un câine acasă, își pot lua angajamentul să aibă grijă de el la distanță, prin plata cheltuielilor de întreținere. „Adopţia la distanţă este procedura prin care persoanele fizice și/sau juridice își pot asuma responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută în actele normative”, se arată în regulamentul adăpostului.

Această taxă de adopție la distanță va crește începând cu luna octombrie 2025, fiind indexată cu rata inflației. Potrivit unui proiect pus în dezbatere publică, ce va ajunge apoi pe masa consilierilor locali, taxa va crește de la 170 lei la 200 lei. De asemenea, se va mări și taxa de restituire a câinilor de la 300 lei la 350 lei, dar și taxa de cazare câine/zi de la 15 lei la 18 lei.