curaj incredibil: o mamă din sibiu cu trei hernii de disc a înotat bosforul ca să ajute un băiețel cu autism / foto

Ziua de 24 august 2025 a fost cu adevărat specială pentru o tânără din Sibiu care, pentru a ajuta un copil cu autism, a traversat Bosforul plecând de pe continentul asiatic, spre cel european. Chiar dacă are acasă doi copii sănătoși, înțelege pe deplin drama prin care trec părinții de copii bolnavi.

Pe malul asiatic al Bosforului, 2.666 de oameni s-au aliniat la startul ediției anuale a „Cross-Continental Swim”, competiție în care concurenții înoată 6,5 kilometri până pe malul european. În acest an, în mulțimea de oameni venită în Istanbul pentru a înota contratimp s-a aflat și Ioana Despina Bucea, o mămică din Sibiu: „Știam de această competiție încă de acum doi ani, însă mai știam și că am nevoie de mult antrenament. Eu am făcut înot în copilărie, la „Olimpia”, unde i-am avut antrenori pe soții Miclăuș. M-am reapucat de sport în 2021, când am participat la un triatlon organizat pe Lacul lui Binder din Sibiu. A fost o decizie de moment, de pe o zi pe alta”, spune Ioana care a și câștigat atunci locul I la categoria sa de vârstă, a scris Daniela Câmpean într-o postare pe Facebook.

Revenirea la înot i-a reașezat prioritățile: „Sunt mama unui băiat și a unei fetițe de 10, respectiv, 9 ani, iar ambii fac judo și fotbal. Și soțul meu are o fire activă, întrucât credem că un stil de viață sănătos presupune multă mișcare. Lucrez la birou, iar sedentarismul este tentant, dar periculos. De aceea m-am întors la înot.”

În 2023, Ioana a traversat lacul Tarnița, de lângă Cluj-Napoca, în cadrul unei competiții care i-a adus locul II pe podium. A revenit anul următor și a câștiga prima poziție la categoria sa: „A fost foarte greu pentru că a fost furtună în noaptea de dinainte, iar apa a fost rece și extrem de agitată. Nu am abandonat întrucât am considerat că doar astfel de concursuri mă pot pregăti pentru traversarea Bosforului”.

Anul 2025 a fost unul intens pentru Ioana: familia sa a trebuit să facă față unui deces, unui incendiu și unei boli. „În iunie a murit o mătușă dragă mie chiar când ne pregăteam să plecăm în concediu, unde îmi propusesem să înot mult. Tot atunci a luat foc o anexă a casei părinților mei. A fost îngrozitor pentru doi pensionari, care s-au temut că vor rămâne sub cerul liber. Din fericire, focul a fost stins de pompieri. Apoi, s-a îmbolnăvit soțul meu de pneumonie. S-a externat doar ca să-mi fie alături la competiția din Turcia, însă două zile după concurs a ajuns din nou în spital”.

Provocările au venit rând pe rând și le-a înfruntat cu aceeași determinare cu care a decis să lupte pentru a-l ajuta pe Sebastian, un copil de 9 ani din Sibiu diagnosticat cu autism. „L-am cunoscut alături de părinții și sora lui. Sunt niște oameni minunați și cred că orice copil aflat în dificultate trebuie ajutat. Este o datorie pe care o avem noi, ca societate, față de cei mai puțin norocoși”.

Așa se face că Ioana a ajuns pe partea asiatică a Istanbulului purtând în gând nevoile lui Sebastian și speranța în mai bine a părinților băiatului. Chiar dacă suferă de trei hernii de disc, iar medicii i-au recomandat operația, Ioana a plonjat în apa Bosforului convinsă că va scoate un timp bun și că, la finalul cursei, alături îi vor fi și alți oameni cu suflet mare, dispuși să-l ajute pe Sebastian. „Aproape că nu mă gândeam la nimic. Sunt momente în care deschizi gura pentru a inspira, însă în loc de aer, te alegi cu apă sărată. Te uiți înainte să cauți repere pentru orientare și, câteodată, nu știi nici măcar unde te îndrepți. Sunt multe lucruri cărora trebuie să le faci față”.

Cei 6,5 kilometri au fost parcurși de Ioana în o oră, 23 de minute și 23 de secunde, un timp foarte bun în condițiile în care viteza medie de deplasare în mers a unui om este de 4-5 kilometri pe oră. A știut să găsească un curent potrivit, care să o ajute în încercarea sa. Cu alte cuvinte, Ioana a înotat cel puțin la fel de repede precum merge majoritatea semenilor săi.

Beneficiar direct al eforturilor sale este Sebastian, elev al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă numărul 1 Sibiu, instituție care, în curând, își va schimba denumirea pentru a purta numele regretatei Elena Delia Stoicescu, fost inspector școlar pentru învățământul special.

Băiatul a fost diagnosticat la vârsta de 3 ani cu autism: „Până la doi ani am crezut că are dificultăți de comunicare, că începe să vorbească mai târziu decât alți copii”, spune Loredana Mihaiu, mama lui Sebastian.

Diagnosticul spus de specialiști a fost direct, fără menajamente: „Mi-au zis sec că are autism. Habar nu aveam ce înseamnă cu adevărat acest lucru”.

Pentru familia Mihaiu a început o luptă pe care de șase ani o duc fără oprire. Copilul lor are nevoie permanent de asistență, iar mama a renunțat la serviciul de la o companie multinațională pentru a-i fi alături. „Terapiile de recuperare pot ajunge și la 7.000 lei pe lună, o sumă enormă pentru majoritatea familiilor. Gândiți-vă că o ședință de logopedie costa 200 de lei înainte de vacanță și mă tem că din toamnă va fi mai mult. Ioana este omul care ne-a insuflat încredere și sentimentul că nu suntem singuri. Ne iubim copilul și vrem ca el să fie integrat și acceptat așa cum este”, mai spune Loredana Mihaiu, care mai are o fetiță care în această toamnă începe clasa pregătitoare la Școala Gimnazială nr. 13 din Sibiu.

La două zile după ce a „legat” prin înot Asia de Europa, Ioana și-a internat soțul în spital după ce pneumonia i-a revenit. Se dedică celor doi copii, cărora le asigură tot ceea ce au nevoie pentru a le oferi educație, siguranță și liniște.

Merge la serviciu, la o companie din Zona Industrială Vest, fiind aidoma multor femei care își pun familia pe primul loc, neuitând să găsească timp și pentru aproapele aflat la nevoie. Se gândește la echilibrul după care cu toții ar trebui să ne ghidăm în viață: „Și eu am avut momente în care am fost ajutată, așa că, la rândul meu, trebuie să ajut”.

Ioana este membră în Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, unde este colegă cu Lăcrămioara „Kiki” Teodorescu, educatoarea din Sibiu care a fost supranumită „Ironwoman” după ce a făcut senzație la probele de alergare, înot și ciclism din cadrul „Ironman”.

„Există un concurs la care vreau neapărat să particip. Se numește Oceanman, cu probe de până la 10 kilometri în ape deschise.”

Și ajungând să o cunoști pe Ioana, cea care a înotat de pe un continent pe celălalt, poți fi convins că vom avea o „Oceanwoman” aici, în județul Sibiu, cel cu oameni și locuri de poveste!