dsp verifică tragedia de la maternitatea din sibiu: de ce a murit tânăra de 33 de ani

Direcția de Sănătate Publică Sibiu anunță că a demarat o anchetă în cazul decesului unei femei în vârstă de 33 de ani (DETALII AICI), internată în cadrul Maternității Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Reprezentanții DSP au reacționat după informarea transmisă de spital, potrivit căreia pacienta a murit în cursul zilei de marți. Autoritățile sanitare spun că s-a constituit deja o echipă de control care va verifica împrejurările în care a survenit moartea tinerei.

„Am demarat o procedură de control pentru a stabili cauzele care au dus la decesul pacientei. Vom reveni cu rezultatele anchetei la momentul în care aceasta va fi finalizată. De asemenea, transmitem condoleanțe familiei îndurerate”, a transmis DSP Sibiu.

Reamintim că o femeie de 33 de ani a decedat Maternitatea Spitalului Județean Sibiu după ce a suferit complicații severe post – avort. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Sibiu spun că aceasta a fost internată în cadrul maternității cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur și avort în curs. Citiți pe larg despre acest caz, AICI.

Cazul a stârnit emoție puternică în rândul comunității, fiind vorba despre o femeie tânără, în plină viață, aflată sub supravegherea cadrelor medicale.