flăcările au înghițit o casă din iacobeni: a ars în întregime / foto

Casă distrusă de flăcări la Iacobeni – pompierii au intervenit de urgență.

Marți (26 august), în jurul orei 22:30, pompierii sibieni au fost solicitați să intervină în localitatea Iacobeni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD din cadrul ISU Sibiu, sprijiniți și de pompierii voluntari ai SVSU Iacobeni.

Incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, locuința fiind mistuită în totalitate de flăcări.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic al coșului de fum neprotejat corespunzător față de materialele inflamabile.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.