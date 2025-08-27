flăcările au înghițit o casă din iacobeni: a ars în întregime / foto

Casă distrusă de flăcări la Iacobeni – pompierii au intervenit de urgență.
Marți (26 august), în jurul orei 22:30, pompierii sibieni au fost solicitați să intervină în localitatea Iacobeni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.
La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD din cadrul ISU Sibiu, sprijiniți și de pompierii voluntari ai SVSU Iacobeni.
Incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, locuința fiind mistuită în totalitate de flăcări.
Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic al coșului de fum neprotejat corespunzător față de materialele inflamabile.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Ultima oră
- Noi imagini cu cel mai spectaculos tronson al autostrăzii Sibiu – Pitești: se construiesc aproape 50 de viaducte / video 15 minute ago
- Lucrări nocturne la campusul ULBS de pe Dumbrăvii: vecinii, rugați să aibă răbdare 39 de minute ago
- Schimbare majoră în legea marțială: Kievul deschide granițele pentru tineri 52 de minute ago
- Restricții de trafic pe A1: lucrări de reparații între Sibiu și Deva o oră ago
- Blocurile-problemă de pe Tineretului dispar: chiriașii se mută în noile locuințe sociale din Mediaș / foto o oră ago