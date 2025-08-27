găman dă cărtile pe față despre conflictul cu măldărășanu: ”nu mă mai surprinde nimic. sunt hârșit”

După doi ani petrecuți la FC Hermannstadt, Valerică Găman (36 ani) a părăsit Sibiul în această vară, motivul fiind un conflict cu antrenorul Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt nu i-a mai propus la finele sezonului trecut prelungirea contractului lui Valerică Găman, la solicitarea antrenorului Marius Măldărășanu. Fundașul central nu a mai prins echipa sibiană după o accidentare, apoi o discuție mai aprinsă cu Măldărășanu i-a semnat sentința la Sibiu.

Valerică Găman menționează că nu el a fost cel care a provocat conflictul cu antrenorul Marius Măldărășanu, unul petrecut în fața întregii echipe.

”Vreau să încep prin a spune că în cei doi ani petrecuți la Sibiu din punct de vedere disciplinar m-am comportat exemplar, chiar și atunci când nu am fost folosit nu am mers nici măcar o dată prin birouri peste antrenori sau să sun conducerea să mă plâng că nu sunt folosit. Am acceptat situația și am mers mai departe. Deci nu a fost vorba că nu m-a băgat sau nu în echipa. Nu eu am fost cel care a început sau provocat acel conflict. A venit de nicăieri, iar când sunt atacat fără argumente mă pui în situația de a-ți răspunde. Atâta timp cât mă respecți, te respect. Am avut antrenori importanți în cariera mea și știu cum trebuie să arate conduita și respectul unui antrenor” a spus Găman într-un interviu acordat pentru Golazo. Deocamdată, după plecarea de la Sibiu, fundașul central cu 15 selecții la națională nu a semnat încă cu altă echipă.

Fostul fundaș al Sibiului consideră că Măldărășanu nu a putut trece peste acea discuție. ”Nu vreau să spun ce s-a discutat sau ce i-am spus acolo dar cu siguranță nu i-a picat bine, pentru că întreaga conversație s-a petrecut în fața echipei. Am răspuns cu argumente solide și palpabile fără a jigni, subliniez. În cel mai rău caz trebuia să fiu dat exemplu de felul cum mă pregătesc și cum mă comport în cadrul grupului. Puteam să mai ajut echipa din multe puncte de vedere. Antrenorul Măldărășanu se pare că nu a putut să treacă peste acea discuție și drept dovadă, nu mi s-a propus o prelungire de contract după cel mai bun sezon din istoria lui Hermannstadt, la care am contribuit și eu bineînțeles. Acum, trageți voi concluzia” a mai declarat fostul internațional.

Valerică Găman a dezvăluit și ce a simțit în momentul în care a fost informat de conducătorii lui FC Hermannstadt că nu îi va fi prelungit contractul. ”Am fost dezamăgit. Mă atașasem de echipă, de oraș. Mă simțeam ca acasă la Sibiu. Apropo, nici nu am apucat să îmi iau rămas bun de la suporteri pentru că eu nu am rețele sociale și pe această cale vreau să le spun că am trăit momente frumoase pe care o să mi le amintesc cu plăcere. Am simțit aprecierea și le mulțumesc. Mereu o să mă întorc cu mare drag la Sibiu” a mai afirmat pentru Golazo fundașul central.