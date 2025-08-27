guvernul pregătește măsuri dure: zeci de mii de bugetari, în pragul concedierii

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți că aproximativ 40.000 de posturi din administrația locală și centrală vor fi eliminate, iar numărul de consilieri ai aleșilor locali și demnitarilor naționali va scădea cu 57%, ajungând de la circa 10.700 la aproape 6.000 de posturi.

Potrivit ministrului, reducerea de posturi nu va fi aplicată uniform în toate unitățile administrativ-teritoriale. În anumite cazuri, vor fi eliminate doar posturile vacante, în timp ce în instituțiile cu organigrama completă reducerea va presupune reorganizare și plecarea unor angajați, scrie ziare.com.

De asemenea, cabinetele miniștrilor și ale demnitarilor vor fi reorganizate: miniștrii vor avea câte trei consilieri (în loc de patru), premierul cinci consilieri (în loc de opt), iar vicepremierii vor avea un număr redus de consilieri.

O reducere suplimentară va fi aplicată și la Poliția Locală, unde aproximativ 4.000 de posturi vor fi desființate. Ministrul a precizat că scopul acestei măsuri este eliberarea presiunii bugetare și creșterea eficienței autorităților locale.

În total, din cele aproximativ 40.000 de posturi vizate, 30.000 vizează organigrama, 6.000 cabinelele aleșilor și 4.000 Poliția Locală.