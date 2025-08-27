jaful de la sibiu: hoțul care a furat bani și un telefon din magazin, prins

Un tânăr de 21 de ani, din Șura Mare, a fost reținut de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu, fiind cercetat pentru furt calificat.

Incidentul datează din 28 iulie, când, în jurul orei 02:00, tânărul ar fi pătruns fără drept într-o societate comercială din municipiul Sibiu, de unde a sustras bani și un telefon mobil, provocând un prejudiciu de aproximativ 2.400 de lei.

În baza probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului pentru luarea unei măsuri preventive. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de Codul de Procedură Penală.