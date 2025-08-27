locuiești în sibiu și ai venit mic? depune cererea pentru voucherul de energie

Consumatorii casnici de energie electrică cu venituri reduse pot depune cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie în valoare de 50 lei/lună, o măsura care se aplică în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, pentru a acoperi o parte din factura la energie electrică. De acest voucher beneficiază persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Modalitatea de depunere a cererilor:

Online. Aplicația web dedicată acestui tip de sprijin, EPIDS , realizată de autoritățile centrale competente, a devenit funcțională , astfel că beneficiarii eligibili pot să-și depună cererile online, accesând această platformă pe https://epids.mmuncii.ro/login , și parcurgând etapele de înregistrare. Un ghid complet de utilizare a aplicației găsiți aici https://www.sibiu.ro/new/pdf/Ghid_EPIDS_.pdf .

Fizic, în format tipărit. Începând de joi, 28 august, persoanele care nu dețin sau nu pot utiliza mijloacele electronice, pot depune cererea în format tipărit, la oficiile poștale sau la Direcția de Asistență Socială Sibiu (B-dul Victoriei, nr. 1-3, camera 18). Modelul de cerere poate fi accesat aici https://www.sibiu.ro/new/pdf/Cerere_sprijin_energie_si_anexa.pdf .

Beneficiarii de Venit Minim de Incluziune nu trebuie să mai depună cerere pentru că aceștia vor primi din oficiu acest ajutor.

Perioada de depunere a cererilor:

până în 27 septembrie 2025, pentru ca persoanele în cauză să beneficieze de acest sprijin începând cu luna iulie a acestui an.

oricând după această dată, însă în acest caz sprijinul se va acorda doar începând cu luna depunerii cererii.

Sprijin oferit de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu în preluarea și depunerea cererilor:

De joi, 28 august, specialiștii DAS preiau cererile de la cetățenii care nu pot face singuri aceste operațiuni electronice. Cererea se poate obține:

în format tipărit la:

sediul DAS, de la Camera 18, de pe B-dul Victoriei nr.1-3, de luni până joi în intervalul orar 08.00-15.00 și vineri în intervalul orar 08.00-12.00.

sediul Centrului Social Gușterița, de pe str. Podului nr.47A, de luni până joi în intervalul orar 08.00-14.00, iar vineri în intervalul orar 08.00-12.00.

online de pe https://www.sibiu.ro/new/pdf/Cerere_sprijin_energie_si_anexa.pdf

Documentele necesare pentru depunerea cererii prin Direcția de Asistență Socială Sibiu:

– Cărțile de identitate/ buletine pentru toți membrii familiei,

– Adeverință de venit (salariul) pe ultimele 6 luni anterioare lunii depunerii cererii,

– Cupon de pensie pe luna anterioară depunerii cererii.

– o factură de energie electrică.

Solicitanții vor primi tichetul electronic de energie în format electronic, la adresa de e-mail furnizată în cerere sau în format fizic la domiciliu.

Informații suplimentare se pot obține la: