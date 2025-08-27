lpf a anunțat ziua în care se dispută meciul fc hermannstadt – unirea slobozia

Federația Română de Fotbal a anunțat, miercuri, programul etapei a 9-a din Superliga României, rundă care se va desfășura în perioada 12–15 septembrie.

Conform comunicatului oficial, duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid va deschide etapa, vineri seara, pe Cluj Arena, de la ora 21.00.

Sâmbătă sunt programate două partide, UTA Arad – FC Argeș (ora 16.00) și Universitatea Craiova – Farul Constanța (ora 21.30), în timp ce duminică se vor disputa trei confruntări: Oțelul Galați – FC Botoșani (ora 15.45), Metaloglobus București – CFR Cluj (ora 18.00) și FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB (ora 21.00).

Etapa se va încheia luni, cu meciurile FC Hermannstadt – Unirea Slobozia (ora 18.00) și derbiul rundei Petrolul Ploiești – Dinamo București (ora 21.00).