lucrări nocturne la campusul ulbs de pe dumbrăvii: vecinii, rugați să aibă răbdare

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu dorește să informeze comunitatea sibiană cu privire la unele lucrări desfășurate în cadrul proiectului de construcție a Campusului dual, situat pe Calea Dumbrăvii nr. 133-135.

În perioada 27-29 august 2025, lucrările vor include intervenții și pe timpul nopții, în intervalul orar 22:00-06.00. Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort creat. Pe această cale, dorim să asigurăm comunitatea că vom lua toate măsurile necesare pentru a reduce acest discomfort.

Printre măsurile adoptate se numără:

Utilizarea utilajelor cu nivel redus de zgomot

Informarea prealabilă a vecinilor și a locatarilor clădirilor învecinate

Respectarea cu strictețe a normelor de securitate și protecția muncii

Campusul dual reprezintă un proiect major nu doar pentru universitatea noastră, ci pentru întreaga comunitate, fiind un pas importat în dezvoltarea învățământului dual și în adaptarea procesului educațional la nevoile pieței muncii din Sibiu și din regiune. Mulțumim pentru înțelegere și sprijin. Vom continua să informăm comunitatea cu privire la evoluția lucrărilor, precum și la etapele importante ale construcției.

Mulțumim încă o dată și partenerilor noștri din Consorțiul pentru învățământ dual-PRODUAL și Primăriei Municipiului Sibiu, pentru contribuția esențială în realizarea acestui proiect.