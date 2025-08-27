magistrații din sibiu deciși să facă grevă. „suntem o țintă a atacurilor diferitelor forțe politice”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și-a suspendat activitatea, ca formă de protest împotriva noilor reforme privind pensiile speciale. Procurorii spun că vor fi soluționate doar cauzele urgente deoarece consideră că, în ultimii ani, magistrații au fost „o țintă a atacurilor diferitelor forțe politice”.

Nouă din cei 12 procurori aflați în activitate în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au participat, miercuri, de la ora 12:00, la Adunarea Generală, pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Aceștia au decis să înceapă un protest împotriva noilor reforme privind pensiile speciale. Magistrații sibieni vor soluționa doar cauzele cu caracter urgent.

„Nu se ține seama de responsabilitățile magistraților”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a transmis un comunicat de presă în urma întâlnirii, exprimând că forțele politice îi atacă pe magistrați în mod nejustificat, neținând cont de responsabilitățile pe care le au față de cetățeni.

„Cu titlu prealabil se constată că, în mod nejustificat dar recurent, în ultimii ani, magistrații reprezintă o țintă a atacurilor diferitelor forțe politice și multor instituții media care caută soluții de redresare economică și de îmbunătățire a vieții sociale prin culpabilizarea magistraților, promovând eronat dar tendențios și insistent ideea că din cauza magistraților există dificultăți economice și bugetare în țară, respectiv că magistrații ar fi o categorie socială privilegiată în timp ce restul cetățenilor ar fi desconsiderați. Nu se ține deloc seama de responsabilitățile, de interdicțiile și incompatibilitățile pe care magistrații le au față de restul cetățenilor!

Constituția României recunoaște separația și echilibrul puterilor în stat, acestea fiind: puterea executivă, puterea legislativă și puterea judecătorească. Dacă forțele politice exercită primele două puteri, puterea judecătorească este exercitată de magistrați judecători și procurori. Dacă primele două puteri sunt responsabile cu calitatea vieții din punct de vedere economic și social, preocupându-se de sporul economic, prin atragerea investițiilor și protejarea agenților economici, și de instituirea unor reguli sociale care să protejeze drepturile cetățenilor și să asigure respectarea obligațiilor luate față de ei, puterea judecătorească este cea care menține sau reface echilibrul în societate atunci când el este pus în pericol de diverși actori. Ca toate cele 3 puteri să își atingă menirea lor constituțională este nevoie, ca între ele, să existe respect, iar principala cale de a respecta pe cineva este dialogul. În același timp este nevoie să primească încrederea cetățenilor, aceasta fiind fundamentul unui stat de drept și democratic. Niciuna dintre cele 3 puteri nu trebuie să se impună celorlalte două prin forță și niciuna nu trebuie subminată (de dragul unor câștiguri de moment) pentru că mai devreme sau mai târziu se va pierde încrederea cetățenilor, inclusiv de către puterea „agresoare”. Dar pentru a se bucura de încrederea cetățenilor reprezentații celor 3 puteri este nevoie de predictibilitatea legislativă și de securitate juridică”, se arată în comunicatul de presă.

Magistrații spun că, la acest moment, dispozițiile din Legea 303/2022 referitoare la pensiile speciale corespund „atât exigențelor constituționale privind necesitatea asigurării independenței sistemului judiciar, a previzibilității statutului judecătorilor și procurorilor și securității raporturilor de serviciu ale magistraților, cât și cerințelor Comisiei Europene pentru îndeplinirea angajamentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.): vârsta de pensionare crește gradual (câte 4 luni pe an) până la 60 de ani; baza de calcul este 80% din venitul brut din ultimele 48 de luni; vechimea necesară pensionării este de 25 de ani doar în funcțiile de judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat asistent şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, fiind eliminate vechimile în alte funcții juridice prevăzute de legislația anterioară”.

„Pensiile de serviciu din sistemul judiciar reprezintă maxim 4% din totalul pensiilor de serviciu din România”

Ei mai concluzionează că motivele pentru care a fost readusă în spațiul public necesitatea unei reforme cu greu pot fi justificate.

„Este contraproductiv să se refacă calculele acestor pensii când totalul pensiilor de serviciu din sistemul judiciar reprezintă un procent de maximum 4% din totalul pensiilor de serviciu din România, iar magistrații pensionari însumează puțin peste 5.000, adică numai 2,81% din numărul total de peste 215.000 de beneficiari ai pensiilor de serviciu și doar 0,0001% din numărul total de pensionari. De aceea principalul efect al acestei noi inițiative a fost acela că mulți dintre magistrații care se aflau încă în activitate, dar care îndepliniseră deja condițiile de pensionare potrivit legii anterioare s-au temut pentru situația lor și de câteva luni au creat un nou val de pensionări care pune presiune pe noi, cei care nu ne putem pensiona până la 55-60 de ani potrivit legii în vigoare”, se mai arată în comunicatul de presă.

Procurorii mai transmis că proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public. „În România există astăzi peste 215.000 de pensii de serviciu, dintre care puţin peste 5.000 sunt cele ale magistraților (sub 2%). Deși acestea din urmă sunt prezentate ca fiind cele care împovărează sistemul public de pensii în cea mai mare măsură, în realitate acestea ocupă un procent de maxim 4% din total. (…) Proiectul de lege a fost promovat fără o fundamentare obiectivă solidă, nefiind însoțit de analize aprofundate privind necesitatea și consecințele sale reale, ceea ce va genera cel mai probabil inechități sociale. Nu s-a demonstrat cu date concrete că actualul sistem (reformat în 2023) ar fi nesustenabil financiar sau că ar impune ajustări suplimentare imediat, mai ales în condițiile în care reforma menționată nu avea cum să își producă efectele în doar un an și jumătate de aplicare. Dimpotrivă, există indicii că situația financiară este adesea prezentată distorsionat”.

Procurorii susțin cu tărie că, în locul unei noi intervenții asupra statutului magistraților, sunt necesare măsuri imediate pe zona operațională, respectiv completarea schemelor de personal, îmbunătățirea condițiilor de muncă, simplificare și accelerarea procedurilor judiciare și desființarea parchetelor cu o schemă mai mică de 5 procurori.

Comunicatul de presă complet poate fi citit aici.

Protest la toate parchetele din județul Sibiu

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și-a suspendat activitatea, începând cu data de 27 august, pe perioadă nedeterminată. Pe durata protestului, vor fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent (cauza în care se impune luarea măsurilor arestării preventive sau arestului la domiciliu, cauzele cu inculpați față de care au fost dispuse măsuri preventive, cauze privind confirmarea ordinelor de protecție și alte situații operative care nu suportă amânare). De asemenea, se vor suspenda și relația cu publicul, cât și primirile în audiență.

Aceeași formă de protest a fost adoptată de toate unitățile locale, respectiv Parchetele de pe lângă Judecătoriile Sibiu, Mediaș, Avrig, Săliște și Agnita.