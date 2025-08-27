În premieră pentru comunitatea medieșeană, Federația Română de Automobilism Sportiv în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură și Clubul Sportiv Municipal Mediaș, invită pasionații de curse auto pe simulatoare la FRAS ONE – Camionul oficial al motorsportului românesc – prezent în Piața Corneliu Coposu, pe platoul din fața primăriei, până duminică, 31 august 2025.
Cu o lungime de 21 de metri, FRAS ONE nu este doar cel mai mare panotaj mobil din motorsportul românesc, ci și o adevărată experiență interactivă pentru fani și echipe.
Cursele de pilotaj au o durată de 15 minute, accesul este gratuit iar pasionații de adrenalină pot alege diferite circuite de Grand Prix.
Programul de funcționare al simulatorului este între orele 16.00 – 22.00. Recomandăm doritorilor să se programeze pentru a evita perioadele mult prea mari de așteptare.
Ultima oră
- Mediaș devine circuit de Formula 1! Simulatoare de curse în centrul orașului / video 6 secunde ago
- LPF a anunțat ziua în care se dispută meciul FC Hermannstadt – Unirea Slobozia 4 minute ago
- Toxic pe unghii! Substanța folosită în oje, interzisă în toată Europa 7 minute ago
- Curaj incredibil: o mamă din Sibiu cu trei hernii de disc a înotat Bosforul ca să ajute un băiețel cu autism / foto 40 de minute ago
- Spectacol-eveniment la Sibiu: Ofelia Popii pe scena TNRS, într-un spectacol nou 48 de minute ago