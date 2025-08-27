mediaș devine circuit de formula 1! simulatoare de curse în centrul orașului / video

În premieră pentru comunitatea medieșeană, Federația Română de Automobilism Sportiv în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură și Clubul Sportiv Municipal Mediaș, invită pasionații de curse auto pe simulatoare la FRAS ONE – Camionul oficial al motorsportului românesc – prezent în Piața Corneliu Coposu, pe platoul din fața primăriei, până duminică, 31 august 2025.

Cu o lungime de 21 de metri, FRAS ONE nu este doar cel mai mare panotaj mobil din motorsportul românesc, ci și o adevărată experiență interactivă pentru fani și echipe.

Cursele de pilotaj au o durată de 15 minute, accesul este gratuit iar pasionații de adrenalină pot alege diferite circuite de Grand Prix.

Programul de funcționare al simulatorului este între orele 16.00 – 22.00. Recomandăm doritorilor să se programeze pentru a evita perioadele mult prea mari de așteptare.