noi imagini cu cel mai spectaculos tronson al autostrăzii sibiu - pitești: se construiesc aproape 50 de viaducte / video

Marți, pasionații de infrastructură au publicat imagini noi cu lucrările de pe secțiunea 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, unul dintre cele mai complexe și dificile loturi de construit din România.
Postarea, realizată pe 25 august, surprinde evoluția șantierului în zona Boița și a fost însoțită de comentarii care remarcă o ușoară accelerare a ritmului lucrărilor. „Pare că au mai accelerat puțin”, a scris unul dintre urmăritori, în timp ce alții au observat mobilizarea de șantier, cu numeroși piloți forați și pile înalte pentru viaducte, relatează Economica.
Secțiunea 2 Boița – Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri și traversează Munții Carpați, incluzând lucrări de artă de o complexitate ridicată: 48 de poduri și viaducte, cu lungimi între 32 și 843 de metri, și 7 tuneluri cu lungimi între 247 și 1.536 de metri.
La finalul lunii iulie, a început execuția Tunelului Robești (900 metri), primul dintre cele șapte tuneluri prevăzute pe această porțiune. Tot în vară, antreprenorul a montat primele grinzi la viaductul de la Boița.
Contractul pentru secțiunea 2 este realizat de asocierea turcă Mapa – Cengiz, are o valoare de 4,25 miliarde de lei și o durată de 68 de luni.
Autostrada Sibiu – Pitești, primul drum de mare viteză care va traversa Carpații, este considerată una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră din România.
