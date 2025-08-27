primăria scoate la licitație reabilitarea turnului sfatului. orologiul va fi restaurat

Turnul Sfatului, monument istoric cu o reputație internațională, va fi reabilitat. Primăria a scos la licitație caietul de sarcini.

O expertiză realizată în anul 2020 a arătat că au fost identificate mai multe deficiențe la nivelul Turnului Sfatului din Sibiu, în special degradări structurale și arhitecturale. Consilierii locali au aprobat la începutul anului 2022 reabilitarea monumentului istoric, iar acum lucrarea a fost scoasă la licitație.

Reparații și restaurări la Turnul Sfatului

Potrivit caietului de sarcini, vor fi realizate o serie de lucrări specifice monumentelor istorice. Elementele structurale – cum sunt scările, pardoseala și șarpanta vor fi reparate, respectiv înlocuite. Zidăria și tencuiala interioară vor fi curățate, iar instalația electrică va fi refăcută. Se va realiza un mod de iluminare diferențiat în lumină de expunere și lumină ambientală, se vor restaura fațadele, cu punerea în valoare a componentelor decorative din piatră. Vor avea loc si intervenții asupra finisajelor exterioare, fiind decopertate tencuielile din materiale incompatibile de pe suprafața gangului, iar tencuielile istorice vor fi puse în siguranță sub supravegherea unui specialist restaurator de parament. La etajul 1 al turnului se va reface pardoseala din cărămidă, iar la celelalte niveluri pardoselile din lemn vor fi curățate, iar elementele degradate vor fi înlocuite, fiind montat un nou strat de finisaj de lemn.

Scările turnului vor fi restaurate și reabilitate, iar balustradele și mâna curentă din lemn vor fi înlocuite cu piese metalice. Noua mâna curentă va conține informații descriptive despre spațiile interioare, dar și informații despre istoricul obiectivului și semnificația lui, gravate în alfabetul Braille. Tâmplăriile din lemn ale ferestrelor se vor înlocui cu tâmplării metalice realizate în tehnici tradiționale.

În ceea ce privește mecanismul ceasului Turnului Sfatului, acesta va fi pus în valoare prin refacerea cutiei de protecție, prin expunerea greutăților aflate la nivelul etajului 5 și prin desfacerea panourilor de scânduri care acoperă cadranele. „Se va restaura mecanismul ceasului și componentele acestuia. Se vor remedia cadranele de sticlă prin demontarea lor piesă cu piesă, în vederea decapării vopselei vechi, și se vor înfolia cu folie dedicată protecției UV și temperaturilor extreme. Se vor aplica cifre romane noi, se vor aplica elemente de fixare. Se vor demonta, remedia și monta cele patru seturi de indicatoare orare și minutare. Se va instala un sistem hibrid de orologiu, cu patru clopote din bronz și gong. Clopotele se vor monta pe o grindă montată încastrată în zidărie, în interiorul unuia dintre cadrane. Se va remedia mecanismul orologiului de turn, prin demontarea elementelor piesă cu piesă, inspecție, curățare, verificarea părții electrice, degresare, lubrifierea componentelor, testarea sistemului și sincronizarea orarelor/minutarelor pe cele patru cadrane. Se va monta un sistem de sincronizare pendul cu gheară de prindere programată pentru schimbarea orelor de vară/iarnă și ajustarea automată în caz de retard/avans”, se arată în caietul de sarcini.

În plus, va fi montat un sistem de alarmare împotriva efracției și un sistem de supraveghere video. De altfel, va fi montat o instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu. Lucrările ar urma să dureze până la 24 de luni. Valoarea contractului se ridică la 9 milioane de lei.