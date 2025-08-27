restricții de trafic pe a1: lucrări de reparații între sibiu și deva

Circulația rutieră pe mai multe tronsoane ale autostrăzii A1 este afectată temporar de lucrări la pasajele de cale ferată și la rosturile de dilatație. Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să circule cu prudență și să respecte semnalizările și devierile din teren.
Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, până la data de 8 septembrie 2025, sensul Pitești – București al autostrăzii A1 este închis la kilometrul 11, pentru reparații curente la pasajul de cale ferată. Traficul se desfășoară deviat pe sensul către Pitești, unde circulația este permisă pe ambele benzi.
De asemenea, astăzi, 27 august 2025, între orele 09:00 – 16:00, traficul este restricționat pe prima bandă a sensului Pitești – București, între kilometrii 110+700 m – 109+800 m, pentru lucrări de decolmatare și reparații la rosturile de dilatație.
Totodată, până la 30 august 2025, pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Deva, la kilometrul 308, circulația este restricționată pe ambele benzi, traficul fiind deviat pe banda de urgență pentru efectuarea unor lucrări similare.
Poliția Rutieră recomandă conducătorilor auto să reducă viteza în zona șantierelor, să se asigure corespunzător înainte de schimbarea benzii, să evite depășirile și manevrele riscante și să păstreze distanța de siguranță între vehicule.
